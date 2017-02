LISBOA, 17 Jan O índice PSI20 segue em alta, em simpatia com os congéneres europeus, que tocaram máximos de cinco meses com a divulgação dos números do crescimento da economia chinesa, mais robusto do que se previa, segundo operadores.

"Os receios de um 'hard landing' na China parecem estar a abater. Visto que o crescimento está a abrandar na Europa, as empresas com exposição aos mercados emergentes, onde a procura é mais forte, vão-se sair bem", disse Bill Dinning, gestor de fundos da Kames Capital, em Edimburgo.

"O PSI20 está acompanhar a tendência positiva da Europa, com as bolsas a beneficiar dos dados divulgados pela China e pelo resultado do leilão de dívida da Espanha, que correu bem", afirmou, por sua vez, Fátima Frazão, trader do Banif.

A economia chinesa teve um crescimento homólogo de 8,9 pct no quarto trimestre de 2011, que apesar de ser a menor subida em dois anos e meio, superou os 8,7 pct previstos.

Os dados macroeconómicos chineses mais que compensaram o impacto negativo do downgrade da Standard & Poor's (S&P) ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF), segundo operadores.

Ontem, a S&P cortou em um nível o rating do FEEF para AA+, na sequência do corte do downgrade a nove países europeus, na sexta-feira passada.

A Alemanha, o único país da zona euro com rating AAA, recusou, ontem, a ideia de reforçar o FEEF.

* Os principais índices bolsistas europeus seguem com ganhos de até 1,6 pct, com os títulos do sector de extração de minérios e os fabricantes automóveis a serem os que mais beneficiam dos dados macro chineses.

As praças europeias estão também a beneficiar do aumento do sentimento de confiança dos investidores e analistas alemães.

O índice ZEW alemão registou o maior aumento mensal desde 1991, passando de -53,8 em Dezembro para -21,6 em Janeiro, com o optimismo em relação à resolução da crise do Euro, anunciou hoje o think tank germânico.

* O índice de referência da bolsa nacional PSI20 soma 0,38 pct para 5450,06 pontos, com 14 títulos em terreno positivo, cinco em queda e um estável. Foram negociados 36,8 milhões de acções, ou 34,8 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Millennium bcp ganha 0,76 pct para 0,135 euros, depois de ter chegado a valorizar mais de 2 pct suportado em notícias sobre o interesse chinês e brasileiro em entrar no capita social do banco.

* Por sua vez, o BPI sobe 0,39 pct para 0,51 euros o Banco Espírito Santo avança 3,22 pct para 1,282 euros e o Banif valoriza 1,65 pct para 0,308 euros.

* Pela negativa, a EDP-Energias de Portugal desce 0,55 pct para 2,331 euros, bem como a sua participada EDP Renováveis, que desliza 0,52 pct para 4,407 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields da perfieria europeia seguem em queda, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos nos 6,49 pct de 6,51 pct ontem e a espanhola nos 5,139 pct face a 5,16 pct na sessão anterior.

A yield que os investidores exigem para deter OT portuguesas a 10 anos alivia para 14,357 pct, face a 15,082 pct no final do dia de ontem.

* Após ter estado encerrado ontem devido ao Dia de Martin Luther King, Wall Street deverá abrir hoje em terreno positivo, já que os futuros do Nasdaq e do Dow Jones sobem, respectivamente, 1 pct e 0,95 pct.

* Os preços do petróleo nos mercados internacionais estão em alta, suportados na desvalorização do dólar e na expectativa de uma procura firme na China, o maior consumidor de petróleo do mundo.

O contrato do Brent para entrega em Março soma 0,96 pct para 112,41 dólares e o do Nymex ganha 2,03 pct 100,69 dólares o barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Filipa Cunha Lima)