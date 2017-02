LISBOA, 18 Jan O tombo de 3,8 pct da EDP e as quedas da PT e da Jerónimo Martins levaram o índice PSI20 a fechar no vermelho, face a uma Europa indefinida, com a expectiva do aumento do poder financeiro do FMI a contrabalançar as cautelas em relação à Grécia, disseram dealers.

* O índice de referência nacional PSI20 perdeu 0,84 pct para 5.406,61 pontos, com 10 títulos em queda, 9 em alta e 1 estável, tendo sido negociadas 121 milhões de acções, ou 84,7 ME, na NYSE Euronext Lisbon.

"A bolsa de Lisboa foi pressionada sobretudo pela EDP, que acompanhou as quedas do sector da energia na Europa e foi ainda penalizada por um corte de price target feito pelo Nomura", explicou Luís Gonçalves, trader da GoBulling, no Porto.

* A EDP-Energias de Portugal caiu 3,77 pct para 2,27 euros, a Jerónimo Martins recuou 1,23 pct para 12,42 euros e a Portugal Telecom desvalorizou 1,9 pct para 4,12 euros, após ter descido ao mínimo de Outubro de 2002 nos 4,094 euros.

A telecom sofreu um 'downgrade' por parte do Credit Suisse que desceu a recomendação para 'Underperform' de 'Neutral e o preço-alvo para 4,5 euros de 5,7 euros antes e o UBS cortou o seu price target para 4,5 euros de 5,5 euros antes.

* A banca portuguesa encerrou com valorizações superiores a 2 pct e impediu maiores quedas do índice nacional, acompanhando as subidas dos pares italianos e franceses.

O Banco Espírito Santo subiu 2,36 pct para 1,30 euros, o BPI avançou 2,4 pct para 0,512 euros, o Millennium bcp ganhou 2,22 pct para 0,138 euros e o Banif valorizou 1,99 pct para 0,308 euros.

* Portugal colocou hoje o máximo do montante indicativo de 2.500 milhões de euros (ME) em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3, 6 e 11 meses, com sólida procura e as taxas das maturidades mais longas a caírem, indiferentes ao corte de rating do país para 'lixo' por parte da S&P.

Na sexta-feira passada, a S&P cortou o rating de Portugal em dois níveis para 'lixo', devido ao agravamento da crise de dívida soberana na zona euro. Outros oito países europeus foram alvo de downgrade: Itália, Espanha, Chipre, França, Austria, Malta, Eslováquia e Eslovénia.

"Há notícias que o Fundo Monetário Internacional está a propor aumentar os seus recursos para empréstimos à União Europeia (UE)em 1.000 milhão de euros (ME). É mais uma medida a contribuir para uma resolução da crise de dívida na Europa e revela que as autoridades estão a dar pequenos passos", disse Manoj Ladwa, trader senior da ETX Capital.

* Após um arranque 'no vermelho', os principais índices bolsistas europeus fecharam sem tendência definida, oscilando entre uma queda de 1,34 pct da bolsa de Madrid e uma subida de 0,34 pct em Frankfurt.

"Os mercados aguentaram-se hoje e teriam tido quedas significativas se achassem que não irá haver um entendimento na Grécia", explicou Mike Lenhoff, responsável de research da Brewin Dolphin Securities.

Foram hoje retomadas as negociações entre o Governo grego e os credores internacionais, numa tentativa para superar o impasse nas condições do envolvimento dos investodores privados na redução da dívida daquele país, de forma a evitar um 'default'.

* O euro aprecia 0,75 pct para 1,2829 dólares, com a possibilidade do Fundo Monetário Internacional aumentar a sua capacidades de empréstimo e após a Fitch ter dito que não espera um 'default' de Itália.

* Do outro lado do Atlântico, o sentimento é positivo, com o Dow Jones a subir 0,5 pct e o Nasdaq a ganhar 0,8 pct, depois do Goldman Sachs anunciado que o lucro, no quarto trimestre 2011, caiu menos que o previsto pelos analistas.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos cai para 6,47 pct de 6,52 pct ontem e a espanhola segue estável nos 5,17 pct.

Já o prémio que os investidores exigem para deter OT portuguesas a 10 anos subiu para 14,57 pct face a 14,50 pct na sessão anterior, apesar do sucesso do leilão de hoje e das compras do BCE em mercado secundário.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)