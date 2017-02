LISBOA, 19 Jan O PSI20 segue em alta, suportado nas valorizações dos títulos da banca, à semelhança do cenário no resto da Europa, após os resultados acima do esperado do norte-americano Goldman Sachs, disseram dealers, que têm as atenções centradas na Grécia.

Decorre hoje, na Grécia, o segundo dia de negociações com os investidores privados para um 'bond swap' crucial para evitar que o país entre em default.

"As pessoas estão à espera de um acordo entre a Grécia e os seus 'bondholders' seja concluído em breve, considerando que são necessárias seis a oito semanas para tratar da papelada para evitar um bailout", disse Jeremy Batstone-Carr, analista da Charles Stanley.

Realçou, porém, a fraqueza de tais argumentos: "não acredito que haja grandes certezas que os 'bondholders' cedam", adiantando que "para investidores de longo prazo, há atractivos no mercado de acções já que os 'balance sheets' das empresas estão robustas".

* O índice de referência nacional PSI20 sobe 0,45 pct para 5.431,03 pontos, com 12 títulos em alta, sete em queda e um estável, tendo sido negociadas 19,7 milhões de acções, ou 10,6 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* O Banco Espírito Santo lidera os ganhos da banca nacional, a subir 2 pct para 1,326 euros. O BPI avança 0,59 pct para 0,515 euros, o Millennium bcp ganha 0,72 pct para 0,139 euros e o Banif valoriza 1,3 pct para 0,312 euros.

* A Galp Energia soma 1,4 pct para 12,35 euros, a Portugal Telecom avança 0,9 pct para 4,157 euros e a Sonae valoriza 0,44 pct para 0,452 euros.

* A travar uma maior subida da praça portuguesa, a EDP-Energias de Portugal cai 0,26 pct para 2,265 euros e a EDP Renováveis recua 0,69 pct para 4,34 euros.

* Os principais índices bolsistas europeus ganham entre 0,1 pct e 0,6 pct, com o sector financeiro a liderar os ganhos.

* O euro aprecia 0,12 pct para 1,2881 dólares, suportado na expectativa que o Fundo Monetário Internacional (FMI) aumente a sua capacidades de empréstimo e após a Fitch ter dito que não espera um 'default' de Itália

* Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq estão praticamente inalterados face ao fecho de ontem, com o sentimento de abertura de Wall Street dependente da divulgação às 1330 TMG, das licenças de construção, em Dezembro de 2011, e os pedidos de subsídio de desemprego, na semana passda.

As atenções também estarão viradas para o sector financeiro, com os investidores esperançados que os resultados do Bank of America Corp e do Morgan Stanley sigam o exemplo dos resultados acima do esperado do Goldman Sachs.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields da periferia europeia estão hoje sob alguma pressão altista, após dois importantes leilões de dívida em Espanha e França, os primeiros desde o recente corte de rating da Standard & Poor's a nove países europeus.

A taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos a subir para 6,46 pct de 6,43 pct ontem e a espanhola a avançar para 5,29 pct de 5,19 pct.

O prémio que os investidores exigem para deter OT portuguesas a 10 anos sobe para 14,72 pct face a 14,71 pct na sessão anterior, apesar do sucesso do leilão de ontem.

Portugal colocou ontem o máximo do montante indicativo de 2.500 ME em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3, 6 e 11 meses, com sólida procura e as taxas das maturidades mais longas a caírem, indiferentes ao corte de rating do país para 'lixo' por parte da S&P.

(Por Filipa Cunha Lima; Editado por Patrícia Vicente Rua)