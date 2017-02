LISBOA, 19 Jan A bolsa nacional fechou em alta, suportada nos ganhos da energéticas e da banca, com o Banco Espírito Santo (BES) a aproveitar os 'bons ventos externos' e a sua reduzida exposição a dívida soberana europeia para disparar mais de cinco pct, disseram dealers.

O índice de referência da bolsa nacional PSI20 fechou a ganhar 1,32 pct para 5477,83 pontos, em simpatia com as congéneres europeias, após os resultados, melhores que o esperado, dos bancos norte-americanos Morgan Stanley e Bank of America.

* As bolsas europeias fecharam com ganhos de entre 0,68 pct a 2,45 pct, com o sector bancário da Zona Euro a valorizar 7,6 pct.

* Na NYSE Euronext Lisbon, o BES foi o banco que melhor aproveitou a tendência positiva do sector financeiro, valorizando 5,31 pct para 1,369 euros por acção, por ser o menos exposto à dívida soberana europeia, segundo traders.

"Ao contrário dos outros bancos cotados, o BES não está exposto a dívida grega, pelo que não será afectado pela resolução da questão da dívida grega, que está para breve", disse Luís Nascimento, da Go Bulling.

Decorre hoje, na Grécia, o segundo dia de negociações com os investidores privados para um 'bond swap' crucial para evitar que o país entre em default.

"As pessoas estão à espera de um acordo entre a Grécia e os seus 'bond holders' seja concluído em breve, considerando que são necessárias seis a oito semanas para tratar da papelada para evitar um bailout", disse Jeremy Batstone-Carr, analista da Charles Stanley.

No final de Outubro de 2011, o BES tinha apenas uma exposição de cerca de 3.600 ME a dívida soberana de Portugal, 80 pct dos quais Bilhetes do Tesouro (BT), que reembolsavam em três e seis meses, não estando exposto à dívida da Grécia, Irlanda, Itália e França, e tendo só 5 ME de dívida espanhola.

* Na restante banca cotada, o Millennium bcp valorizou 2,17 pct para 0,141 euros, o Banco BPI subiu 2,54 pct para 1,369 euros e o Banif ganhou 1,3 pct para 0,312 euros por título.

* O índice de referência nacional PSI20 fechou com 14 títulos em alta, cinco em queda e um estável, tendo sido negociadas 113,7 milhões de acções, ou 90 milhões de euros (ME).

* As energéticas destacaram-se também pela positiva, com excepção da EDP Renováveis, que manteve a trajectória descendente das últimas sessões, com uma queda de 0,23 pct para 4,36 euros por acção. Já o peso pesado Galp Energia puxou pelo índice nacional, com uma subida de 1,93 pct para 12,41 euros, enquanto a EDP-Energias de Portugal valorizou 1,32 pct para 2,30 euros.

* A Portugal Telecom ganhou 0,73 pct para 4,15 euros, enquanto a Zon -- que tem estado a valorizar devido ao reforço do ângulo especulativo associado à desblindagem dos seus estatutos, na assembleia geral de 30 de Janeiro -- subiu 0,34 pct para 2,62 euros por acção.

* Pela positiva, destacou-se também a Altri, com uma valorização de 2,89 pct para 1,175 euros por acção.

* O euro aprecia 0,51 pct para 1,2922 dólares, suportado na expectativa que o Fundo Monetário Internacional (FMI) aumente a sua capacidades de empréstimo e após a Fitch ter dito que não espera um 'default' de Itália.

* O Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq estão a subir, respectivamente, 0,18 pct e 0,79 pct.

* No mercado secundário de dívida soberana, as yields da dívida portuguesa e espanhola estão em alta, após dois importantes leilões de dívida em Espanha e França, os primeiros desde o recente corte de rating da Standard & Poor's a nove países europeus.

A taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) italianas a 10 anos desce para 6,377 pct, dos 6,43 pct de ontem, enquanto a espanhola avança para 5,266 pct, versus 5,19 pct.

A yield que os investidores exigem para deter OT portuguesas a 10 anos sobe para 14,959 pct face a 14,71 pct na sessão anterior, apesar do sucesso do leilão de ontem.

Portugal colocou ontem o máximo do montante indicativo de 2.500 ME em Bilhetes do Tesouro (BT) a 3, 6 e 11 meses, com sólida procura e as taxas das maturidades mais longas a caírem, indiferentes ao corte de rating do país para 'lixo' por parte da S&P.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)