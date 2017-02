A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.

* BCP chama accionistas para discutir entrada do Estado no banco - Banco vai convocar os accionistas para uma assembleia-geral em Fevereiro. O Banco de Portugal recebe hoje os planos de recapitalização do sector. (Diário Económico)

* Governo obriga TAP a cortar subsídios de férias e de Natal - Fernando Pinto esteve a negociar com o Governo um regime de excepção, mas o Executivo recusou. (Diário Económico)

* Prejuízos da banca em 2011 aumentam necessidades de capital - As necessidades de capital de alguns dos maiores bancos nacionais aumentaram no final do ano passado, devido aos prejuízos registados no conjunto de 2011. (Jornal de Negócios)

* Correios do Brasil interessadios nos CTT - A empresa brasileira está a acompanhar o processo que levará á alienação dos correiros portugueses, com quem já tem uma parceria há anos. (Sol)

(Por Patrícia Vicente Rua)