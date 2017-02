LISBOA, 19 Mar A bolsa portuguesa segue em leve queda, tal como as pares europeias, com os investidores a terem dificuldade em encontrar novos catalizadores após os máximos de oito meses tocados na semana passada, segundo operadores.

"Estamos a chegar muito perto de um ponto de consolidação e recuo. O DAX atingiu o seu target na zona dos 7.150 pontos, enquanto outros índices têm um potencial de subida de menos de 2 pct antes de entrarem também numa fase de consolidação", disse Aurel BGC, analista técnico da Gerard Sagnier.

* Após um arranque de alguma indefinição, as bolsas europeias caem entre 0,2 pct e 0,8 pct, com a TNT em contraciclo, a ganhar 1,7 pct, após ter sido alvo de uma oferta de compra de 5.200 ME da United Parcel Service.

* O euro cai 0,24 pct para 1,3146 dólares face à moeda norte-americana, com o dólar suportado na expectativa que a Reserva Federal norte-americana não suba as taxas de juro nos próximos tempos face ao tímido aumento da inflação.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 recua 0,11 pct para 5.566,48 pontos, com 12 títulos em queda, seis em alta e dois inalterados.

Foram negociadas 16,7 milhões de acções, ou 105,8 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A liderar as quedas, a Brisa recua 1,74 pct para 2,43 euros e a EDP Renováveis perde 1,67 pct para 3,822 euros, após ter sido alvo de dois cortes de preço-alvo por parte do HSBC e do Bank of America-Merril Lynch (BofA-ML).

* Apesar da revisão em baixa do seu target pela UBS, o peso pesado inverteu já para terreno positivo e segue a ganhar 0,23 pct para 2,187 euros.

* Os títulos do sector financeiros seguem algo indefinidos, com o Banco Espírito Santo e o Millennium bcp a cederem 0,6 pct para 1,44 euros e 0,154 euros, respectivamente, enquanto o BPI está inalterado nos 0,516 euros.

O Espírito Santo Financial Group (ESFG) -- a holding financeira do Grupo Espírito Santo -- estreia-se hoje no PSI20 em leva queda, a ceder 0,36 pct para 5,58 euros.

* A impedir uma maior queda da bolsa portuguesa, a Portugal Telecom soma 0,88 pct para 3,895 euros, a Cimpor avança 0,62 pct para 4,854 euros e a Galp Energia soma 0,38 pct 13,35 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as 'yields' da periferia da Europa seguem em queda, com a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália nos 4,81 pct de 4,87 pct e as de Espanha em 5,2 pct de 5,21 pct.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter OT a 10 anos cai para 13,76 pct de 13,77 pct.

Na próxima quarta-feira, Portugal volta ao mercado primário de dívida pública, com um leilão de entre 1.500-2.000 ME em Bilhetes de Tesouro (BT) a quatro e 12 meses.

* Em Wall Street, os futuros do Dow Jones caem 0,1 pct e do Nasdaq sobem 0,04 pct, a apontar para uma abertura indecisa da sessão bolsista nos EUA.

* Os preços do petróleo seguem em queda nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a recuar 0,61 pct para 125,01 dólares e do Nymex para entrega em Abril a cair 0,28 pct para 106,79 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima)