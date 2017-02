LISBOA, 19 Mar As valorizações da Portugal Telecom e das energéticas EDP e Galp levam o índice PSI20 a negociar em alta, face a uma Europa indefinida com os investidores a tomarem fôlego enquanto procuram 'triggers' que continuem a sustentar a tendência de alta que levou a Europa a máximos de 8 meses na semana passada, disseram dealers.

"A bolsa de Lisboa está ser sustentada pelas subidas da PT, EDP e Galp Energia, mas está a ser um dia sem liquidez e sem história", disse Paulo Rosa, trader da GoBulling, no Porto.

"Já os mercados europeus, depois das subidas recentes, estão a tomar fôlego e procuram 'triggers' para continuarem a tendência de subida", acrescentou.

* Os principais índices europeus oscilam entre uma queda de 0,64 pct e uma subida de 0,64 pct.

A TNT segue animada após ter sido alvo de uma oferta de compra de 5.200 ME da United Parcel Service.

* A moeda única europeia segue em queda face à congénere norte-americana, cedendo 0,15 pct para 1,3158 dólares.

O dólar continua suportado na expectativa que a Reserva Federal norte-americana não suba as taxas de juro nos próximos tempos face ao tímido aumento da inflação.

* A indefinição europeia estende-se ao outro lado do Atlântico, onde o índice Dow Jones cai 0,1 pct e o Nasdaq sobe 0,33 pct, animado com o anúncio que a Apple de que vai pagar um dividendo trimestral de 2,65 dólares por acção.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 sobe 0,66 pct para 5.608,94 pontos, com 11 títulos em alta, sete em queda e dois inalterados, tendo sido negociadas 31,8 milhões de acções ou 30,3 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon .

* O peso-pesado Portugal Telecom avança 1,81 pct para 3,931 euros e entre as energéticas, a Galp Energia valoriza 1,54 pct para 13,51 euros e a EDP-Energias de Portugal ganha 0,55 pct para 2,194 euros.

* Na banca nacional o sentimento é misto, com o Millennium bcp a descer 0,65 pct para 0,154 euros, o BPI cai 0,39 pct para 0,514 euros enquanto o Banco Espírito Santo sobe 0,28 pct para 1,454 euros.

* Destaque ainda para o estreante Espírito Santo Financial Group (ESFG) , holding financeira do Grupo Espírito Santo, que veio substituir o Banif no índice, e que segue a cair 0,89 pct para 5,55 euros.

* A EDP Renováveis perde 0,67 pct para 3,861 euros, após ter sido alvo de dois cortes de preço-alvo por parte do HSBC e do Bank of America-Merril Lynch (BofA-ML).

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália desce para 4,83 pct de 4,87 pct enquanto as de Espanha seguem estáveis em 5,2 pct de 5,2 pct.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter OT a 10 anos segue inalterado nos 13,77 pct.

Na próxima quarta-feira, Portugal volta ao mercado primário de dívida pública, com um leilão de entre 1.500-2.000 ME em Bilhetes de Tesouro (BT) a quatro e 12 meses.

* Os preços do petróleo nos mercados internacionais negoceiam sem tendência definida, com o contrato do Brent para entrega em Maio a recuar 0,37 pct para 125,33 dólares e do Nymex para entrega em Abril a subir 0,50 pct para 107,60 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)