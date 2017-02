LISBOA, 20 Mar Os ganhos dos 'pesos pesados' Portugal Telecom e EDP-Energias de Portugal permitiram à bolsa portuguesa contrariar as quedas de uma Europa pressionada pela tomada de mais-valias e pelos receios em relação ao crescimento da economia global, segundo traders.

* As principais praças do Velho Continente caíram entre 0,28 pct e 1,39 pct, com os investidores receosos quanto ao abrandamento da economia mundial, após a divulgação do número de casas novas nos EUA e de notícias de que a China está a importar menos minério de ferro e bens de consumo como automóveis de luxo.

* Esta conjuntura afecta os resultados de muitas empresas europeias que dependem destes mercados para exportarem os seus produtos.

* "A China é um dos motores do crescimento económico mundial. Várias companhias dependem do mercado chinês", disse Richard Batty, estrategista da Standard Life Investiments.

As acções europeias estão também a ser pressionadas pela tomada de mais-valias, com os investidores a consolidarem os ganhos recentes.

"Estamos a ver algum 'profit taking', o índice FTSEurofirst 300 ainda está acima da barreira dos 1.100 pontos após um forte 'rally' e não surgiram notícias que o façam andar para a frente", referiu Joe Rundle, 'head of trading' da ETX Capital.

"Está a 'lutar' para segurar os ganhos recentes. Os nossos clientes querem agora 'shortar'. Se houver uma melhoria nos dados da construção de casas novas nos EUA (esta tarde), isso talvez dê um impulso em alta", acrescentou.

* Os dados da construção de casas novas nos EUA, divulgados ao início da tarde, não ajudaram. As novas habitações ascenderam a 698 mil, em Fevereiro, abaixo da previsão média que apontava para 700 mil.

Este indicador trouxe de volta os receios em relação ao crescimento da economia dos EUA e à retoma global. Em consequência, o Dow Jones e o Nasdaq seguem a cair, respectivamente, 0,52 pct e 0,63 pct.

* A moeda única europeia segue a desvalorizar 0,05 pct para 1,3231 dólares face à moeda norte-americana.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 ganhou 0,61 pct para 5643,47 pontos, com 10 títulos em alta, oito em queda e dois estáveis, tendo sido negociados 65 milhões de títulos no valor de 65,6 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon .

* Os analistas técnicos do BPI apontam o próximo nível de resistência do PSI20 nos 5.667 pontos e aconselham uma postura compradora já que "está a acentuar-se o interesse comprador de curto prazo".

* A puxar pelo índice, as acções da Portugal Telecom ganharam 1,73 pct para 4,008 euros, mantendo a tendência de recuperação técnica após as quedas da semana passada e em linha com as pares europeias.

A maior telecom nacional apresenta resultados anuais no próximo dia 30 de Março e o mercado aguarda a definição da sua política de dividendos, com os analistas divididos sobre se a PT conseguirá manter a sua generosa política de remuneração accionista.

O sector europeu das telecoms, cujo índice valorizou 1,01 pct, foi suportado por 'researchs' favoráveis.

* Também a dar energia ao PSI20 esteve a EDP-Energias de Portugal, que valorizou 1,55 pct para 2,23 euros, a recuperar das descidas das últimas sessões.

* A Galp Energia perdeu 0,59 pct para 13,42 euros, enquanto a Jerónimo Martins ganhou 0,73 pct para 14,415 euros e a EDP Renováveis desvalorizou 0,26 pct para 3,86 euros.

* Na banca, O BPI recuou 0,39 pct para 0,514 euros e o Banco Espírito Santo cedeu 0,41 pct para 1,46 euros, enquanto o Millennium bcp ganhou 1,95 pct para 0,157 euros.

Por sua vez, o Espírito Santo Financial Group fechou estável em 5,54 euros, na sua segunda sessão como membro do PSI20.

* No mercado secundário de dívida soberana, as taxas de juro das Obrigações do Tesouro (OT) a dez anos em Itália e Espanha sobem ligeiramente para 4,9 pct e 5,2 pct, respectivamente.

Em Portugal, o prémio que os investidores exigem para deter OT a 10 anos alivia para 12,792 pct, de 13,78 pct.

Amanhã, Portugal volta ao mercado primário de dívida pública, com um leilão de entre 1.500-2.000 ME em Bilhetes de Tesouro (BT) a quatro e 12 meses.

* Os preços do petróleo seguem em queda nos mercados internacionais, com a subida do preço da gasolina na China a fazer temer uma quebra na procura no segundo maior consumidor do 'ouro negro' do mundo.

O contrato do Brent para entrega em Maio recua 1,23 pct para 124,14 dólares e do Nymex para entrega em Abril cai 1,81 pct para 106,13 dólares o barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Patrícia Vicente Rua)