LISBOA, 23 Mar O segundo maior banco português em activos, Banco Espírito Santo (BES), disparou mais de 3 pct e lidera os ganhos na bolsa portuguesa, com os investidores optimistas que conseguirá reforçar os rácios de capital por meios próprios e/ou de mercado, sem recorrer à linha pública do 'bailout', disseram traders.

As acções do segundo maior banco privado de Portugal valorizam 2,95 pct para 1,501 euros, a contrariar a tendência negativa do 'benchmark' português, que perde 0,01 pct para 5604,08 pontos.

A administração do BES tem reiterado que o banco não pretende recorrer à linha de capitalização prevista no 'bailout' a Portugal, uma vez que espera reforçar o seu rácio de solvabilidade 'core Tier I' exclusivamente por meios próprios, através de geração de resultados, venda de activos e, em última instância, um eventual aumento de capital.

"As declarações recentes do presidente do BES, Ricardo Salgado, reforçaram a confiança do mercado no banco, que, ao contrário dos seus principais concorrentes, não deverá necessitar de recorrer à linha de capitalização da 'troika'", disse Gualter Pacheco, da Go Bulling, no Porto.

O Chief Executive Officer (CEO) do BES, Ricardo Espírito Santo Salgado, referiu a 16 de Março que a Espírito Santo Financial Group (ESFG) -- holding familiar que controla conjuntamente o BES -- vai fazer um aumento de capital de entre 300 e 500 milhões de euros (ME), o que é visto por analistas como indicativo da preparação do poder de fogo para o reforço do capital do BES.

Gualter Pacheco acrescentou: "além disso, a notícia hoje veiculada na Imprensa de que o BES vai vender a sua participação na Zon Multimédia também ajuda. A venda de participações não estratégicas vai ajudar o banco e os seus accionistas de referência a reforçarem os rácios de capital por meios próprios".

No final de 2011, o rácio 'core Tier I' do BES ascendia a 9,2 pct, acima do patamar mínimo de 9 pct exigido pelo Banco de Portugal (BdP) no âmbito do acordo assinado com a 'troika' internacional.

O BdP exige ainda que, no final de 2012, o 'core Tier I' dos principais bancos portugueses seja de pelo menos 10 pct, o que deverá exigir um esforço acrescido por parte das instituições, através da venda de activos, da retenção de resultados e da realização de aumentos de capital, entre outras medidas.

Além disso, tal como os principais bancos europeus, o BES tem de cumprir a exigência da Autoridade Bancária Europeia (EBA) de um 'core Tier I' de 9 pct no final de Junho deste ano.

O presidente do BES, Ricardo Salgado, afirmou ontem que Portugal, ao contrário da Grécia, não necessita de um segundo resgate nem de reestruturar a sua dívida pública.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)