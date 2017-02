LISBOA, 27 Mar Os pesos-pesados Galp Energia e Portugal Telecom voltam hoje a suportar a bolsa nacional em terreno positivo, a acompanhar o optimismo das pares europeias face à possibilidade de mais medidas de estímulo económico nos EUA, segundo operadores.

* Ontem, o presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed), Ben Bernanke, sinalizou a intenção de manter as taxas de juro próximas de zero durante os próximos anos para estimular o crescimento da economia e a criação de emprego.

"É um tom significativamente mais 'dovish' por parte de Ben Bernanke, que dará um impulso às acções, com a perspectiva de dinheiro fácil a ajudar o mercado hipotecário nos EUA", disse Guy Foster, da Brewin Dolphin.

"Estamos positivos sobre o risco, com preferência pelas acções norte-americanas versus europeias", acrescentou.

* As principais praças europeias ganham entre 0,6 pct e 1,4 pct, com as atenções focadas na forte valorização de 5,5 pct do Royal Bank of Scotland, após notícias de negociações para a venda de parte do seu capital a investidores do Abu Dhabi.

* A dar suporte adicional aos mercados bolsistas europeus está o facto da Alemanha ter ontem, pela primeira vez, admitido a possibilidade de reforço dos meios financeiros de combate à crise de dívida soberana na Zona Euro.

* Em Wall Street, os futuros do Dow Jones e do Nasdaq sobem cerca de 0,2 pct, a fazer antever um início de sessão em leve alta.

* A moeda única europeia segue a cair uns ligeiros 0,09 pct face à congénere norte-americana, nos 1,3341 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 valoriza 0,59 pct para 5.678,14 pontos, com 13 títulos em alta, quatro em queda e três inalterados.

* A próxima resistência do PSI20 é nos 5.689 pontos, segundo os analistas técnicos do BPI, que aconselham hoje uma postura compradora já que "assiste-se a uma tendência suportada, próximo de pontos de resistência que poderão vir a ser testados".

* Foram negociadas 18,3 milhões de acções, ou 8,1 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* A Portugal Telecom soma 0,97 pct para 4,06 euros e a Galp avança 1,33 pct para 13,315 euros.

Esta manhã, o Bank of America Merril Lynch (BofA-ML) reviu em alta o seu preço-alvo da Galp para 22 euros de 21,5 euros antes, mantendo a recomendação de 'Buy'.

Ontem, a petrolífera nacional chegou a subir mais de dois por cento, após o anúncio da descoberta de uma reserva de gás natural de "grande dimensão" em Moçambique, que aumenta o potencial do prospecto 'Mamba North-1' para 10 biliões de pés cúbicos (tcf).

* Na banca, o BPI ganha 1,18 pct para 0,514 euros, o Banco Espírito Santo sobe 0,53 pct para 1,518 euros e o Millennium bcp segue estável em 0,145 euros.

* Em contraciclo, a Portucel cai 1,16 pct para 2,04 euros e a casa-mãe Semapa perde 0,96 pct para 5,70 euros.

* No mercado secundário de dívida soberana, as 'yields' da periferia da Europa seguem em alta, com os investidores a questionarem a capacidade do governo espanhol implementaros planeados cortes na despesa pública, após Partido Popular não ter conseguido uma maioria absoluta nas eleições regionais da Andalucia, no fim-de-semana passado.

A taxa de juro das Obrigações de Tesouro (OT) espanholas a dez anos sobem para 5,36 pct de 5,34 pct e as italianas avançam para 5,08 pct versus 5,04 pct. A congénere portuguesa avança para 12,38 pct de 12,36 pct.

* Os preços do petróleo seguem em leve queda nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a cair 0,01 pct para 125,69 dólares e do Nymex a recuar 0,05 pct para 106,99 dólares o barril.

(Por Filipa Cunha Lima)