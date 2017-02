LISBOA, 27 Mar A bolsa portuguesa fechou em leve alta, com o disparo da Portugal Telecom e a subida da EDP-Energias de Portugal a permitirem ao índice PSI20 contrariar a tendência negativa das praças europeias, disseram traders.

* As principais bolsas do Velho Continente fecharam a cair entre 0,51 pct e 1,03 pct, com os investidores pessimistas após divulgação do indicador da confiança do consumidor nos Estados Unidos em Março, que ficou nos 70,2 pontos, aquém da previsão média dos economistas, que apontava para 70,3 pontos.

Este dado macroeconómico desanimador tornou menos provável o lançamento de um novo pacote de estímulo à economia dos EUA, que ficara em cima da mesa após as declarações do presidente da Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke, na terça-feira.

"Obviamente que estes dados terão impacto, porque a Fed vai olhar para a confiança do consumidor como um dos principais factores para um novo pacote de estímulo, com 'quantitative easing'", disse Manoj Ladwa, trader da ETX Capital.

* Porém, em Wall Street, o Dow Jones sobe 0,02 pct e o Nasdaq ganha 0,17 pct, a tocar máximos de oito meses, com os investidores a darem pouca importância aos números da confiança do consumidor e a focarem-se antes nas palavras de Bernanke e na possibilidade de um novo 'quantitative easing'.

* Ontem, Ben Bernanke sinalizou a intenção de manter as taxas de juro próximas de zero durante os próximos anos para estimular o crescimento da economia e a criação de emprego.

Estas declarações tiveram impacto positivo nas bolsas norte-americanas e europeias na sessão de terça-feira, mas em contrapartida enfraqueceu o dólar, devido à perspectiva de taxas de juro baixas.

"O discurso de Bernanke deixou o dólar vulnerável. Serão necessários dados macro norte-americanos fortes para afastar as expectativas de uma nova onda de 'quantitative easing' e durante as próximas semanas estes dados serão cruciais", disse Niels Christensen, estrategista no Nordea, em Copenhaga.

* O Royal Bank of Scotland destacou-se pela positiva, chegando a disparar mais de 4 pct, a beneficiar de notícias de negociações para a venda de parte do seu capital a investidores do Abu Dhabi.

O banco britânico fechou a subir 3,32 pct para 28,976 libras, a contrariar a descida de 0,34 pct do STXE 600, o índice europeu para o sector bancário.

* O euro segue a cair 0,16 pct face à moeda norte-americana, nos 1,3332 dólares.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 subiu 0,16 pct para 5654,42 pontos, com oito cotadas em alta e 12 em queda, tendo sido negociados 155 milhões de títulos, no valor de 88,7 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* A Portugal Telecom (PT) foi a estrela da sessão, com uma subida de 4,05 pct para 4,185 euros por acção, a beneficiar da revisão em alta da recomendação dos analistas do Macquarie Bank, de 'Neutral' para 'Outperform'.

A maior telecom de Portugal apresenta os resultados de 2011 na sexta-feira, antes da abertura dos mercados.

* Também a EDP-Energias de Portugal deu força ao índice de referência português, com uma subida de 1,14 pct para 2,225 euros por acção.

Por sua vez, a sua participada EDP Renováveis recuou 2,6 pct para 3,78 euros.

* Na banca, o Banco Espírito Santo desceu 0,66 pct para 1,5 euros e o Millennium bcp cedeu 1,38 pct para 0,143 euros, enquanto o BPI ganhou 0,79 pct para 0,512 euros.

"O Millennium bcp continua a negociar a preços muito baixos e a estes preços é altamente especulativo, para além de que desde Fevereiro está com uma tendência de queda de curto prazo", frisou Alfredo Sousa, trader do Banco Best.

* Por seu turno, a retalhis Jerónimo Martins corrigiu dos ganhos de , caindo 1,34 pct para 14,7 euros.

* Também pressionada pela tomada de mais-valias e a impedir uma subida maior do 'benchmark' nacional, a Galp Energia perdeu 0,38 pct para 13,09 euros.

Esta manhã, a Galp foi alvo de duas revisões em alta de targets por parte do Bank of America Merril Lynch (BofA-ML) e do Millennium investment banking, ambos com recomendação de compra.

Ontem, a petrolífera nacional chegou a subir mais de dois por cento, após o anúncio da descoberta de uma reserva de gás natural de "grande dimensão" em Moçambique, que aumenta o potencial do prospecto 'Mamba North-1' para 10 biliões de pés cúbicos (tcf).

YIELDS DÍVIDA PORTUGUESA EM MÍNIMOS DESDE BAILOUT

* No mercado secundário de dívida soberana, as 'yields' da dívida portuguesa estão em queda, com as taxas da Obrigações do Tesouro a 10 anos a descerem para 11,432 pct de 12,37 pct, depois de uma descida de cem 'basis points' que acontece pela primeira vez desde Setembro último.

Também as taxas de juro das Obrigações do Tesouro a dois anos seguem nos 9,4 pct, a descer, pela primeira vez no último ano, abaixo da fasquia dos 10 pct e no valor mais baixo desde o acordo de 'bailout', em Maio de 2011.

Em contrapartida, as taxas de outros países da periferia da Europa seguem em alta, com os investidores a questionarem a capacidade do governo espanhol de implementar os planeados cortes na despesa pública, após Partido Popular não ter conseguido uma maioria absoluta nas eleições regionais da Andaluzia, no fim-de-semana passado.

A taxa de juro das Obrigações de Tesouro (OT) espanholas a dez anos sobem para 5,357 pct de 5,34 pct e as italianas avançam para 5,12 pct versus 5,04 pct.

* Os preços do petróleo seguem em baixa nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a cair 0,2 pct para 125,41 dólares e do Nymex a recuar 0,08 pct para 106,93 dólares o barril.

(Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves)