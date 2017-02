LISBOA, 28 Mar As descidas da banca, Portugal Telecom e Galp arrastam a bolsa nacional para terreno negativo, face à indefinição europeia, com os investidores a aguardar dados nos EUA, enquanto as yields de Portugal continuam a cair, segundo operadores.

"O que aconteceu foi a percepção de desconto muito grande nas Obrigações do Tesouro portuguesas e o que está a acontecer é a correcção da aversão ao risco, sem a ajuda das compras do Banco Central Europeu (BCE)", explicou Pedro Lino, administrador da Dif Broker.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos pressegue a tendência de queda dos últimos dias, descendo para 11,27 pct de 11,55 pct ontem, dia em que tocou em mínimos desde antes do pedido se ajuda externa.

A taxa de juro das OT espanholas a dez anos caem para 5,31 pct de 5,36 pct e as congéneres italianas recuam para 5,08 pct versus 5,14 pct.

O Tesouro italiano foi hoje ao mercado secundário de dívida para colocar 8.500 ME em Bilhetes do Tesouro a 6 meses com a taxa a cair para 1,1 pct, a mais baixa desde Setembro de 2010.

* As principais praças europeias oscilam entre uma queda de 0,3 pct e uma subida de 0,35 pct, com os títulos farmacêuticos a servirem de refúgio aos investidores, enquanto aguardam a divulgação do Orçamento do Estado em Espanha e a reunião dos ministros das Finanças, no final da semana.

Os operadores lembram, contudo, que apesar da indefinição nos mercados, este primeiro trimestre de 2012 prepara-se para ser o melhor dos últimos 14 anos.

A dar suporte adicional às bolsas está expectativa que a Reserva Federal dos EUA avance com medidas de estímulo económico adicionais para acelerar o crescimento da maior economia mundial e reduzir a taxa de desemprego.

"Fundamentalmente ainda há questões por responder no que toca a alguns países europeus. A não ser que tenhamos garantias de um 'QE3' por parte de (Ben) Bernanke, o mercado poderá estar um pouco instável durante a próxima semana", disse Mark Priest, trader da ETX Capital.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 cai 0,23 pct para 5.641,24 pontos, com 15 cotadas em queda e cinco a subir, tendo sido negociados 30 milhões de acções ou 31 milhões de euros (ME),na NYSE Euronext Lisbon.

* Os analistas do BPI identificam o próximo suporte do PSI20 nos 5.625 pontos e aconselham uma postura neutra, já que "após novo interesse comprador, os sinais de exaustão/sobrecomprado aconselham alguma prudência".

* Na banca nacional, o Millennium bcp lidera as quedas, a desvalorizar 1,4 pct para 0,141 euros, estando o Banco Espírito Santo a recuar 1,13 pct para 1,483 euros e o BPI a ceder 0,98 pct para 0,507 euros.

* A Portugal Telecom corrige da subida superior a 4 pct de ontem e recua 1,0 pct para 4,143 euros e a Galp Energia desce 0,80 pct para 12,985 euros.

* A evitar uma maior queda da praça portuguesa, a Jerónimo Martins sobe 1,26 pct para 14,885 euros, a Cimpor ganha 0,93 pct para 4,997 euros e a EDP-Energias de Portugal avança 0,09 pct para 2,227 euros.

* O euro segue a valorizar 0,32 pct face à moeda norte-americana, nos 1,3362 dólares.

* Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq somam 0,2 pct, a fazer antever um arranque de sessão em leve alta, com os investidores a aguardarem os dados sobre as encomendas de bens duradouros, em Fevereiro.

* Os preços do petróleo seguem em baixa nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a cair 0,98 pct para 124,31 dólares e do Nymex a recuar 0,91 pct para 106,35 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Filipa Cunha Lima)