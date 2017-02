LISBOA, 29 Mar A bolsa portuguesa acentuou caiu mais de 1 pct, arrastada pelo afundar das bolsas europeias, com os investidores a mostrarem algum receio em relação à apresentação do Orçamento de Estado espanhol amanhã depois dos dados macro norte-americanos terem voltado a desiludir, disseram dealers.

"Lisboa foi arrastada pelas quedas da Europa. Os mercados continuam a corrigir dos máximos recentes, com alguns investidores ainda a tomar mais valias e com os fundos a fechar posições perante o fim do trimestre", frisou Alfredo Sousa, trader do Banco Best.

Acrescentou: "os mercados mostram ainda alguma expectativa em torno da reunião dos ministros das Finanças da zona euro sobre o alargamento do 'poder de fogo' do fundo europeu e em redor da apresentação do Orçamento de Estado em Espanha, o país que está agora sob os holofotes dos investidores".

* As principais praças europeias tocaram em mínimos de três semanas e fecharam com quedas entre 0,87 pct de Madrid e 3,3 pct em Milão, onde alguns bancos afundaram mais de 10 pct depois de anunciarem prejuízos devido à crise de dívida europeia.

* Do outro lado do Atlântico, o Dow Jones cai 0,54 pct e o Nasdaq recua 0,9 pct, depois de mais um conjunto de indicadores macroeconómicos que desapontaram.

O Produto Interno Bruto (PIB) nos EUA no quarto trimestre de 2011 cresceu 3 pct, em linha com o esperado pelos analistas. Já os novos pedidos de subsídio de desemprego, na semana passada, caíram para mínimos de quatro anos, tendo os da semana anterior sido revistos em alta.

"Havia uma grande expectativa quanto aos dados macro norte-americanos que acabaram por desiludir, acentuando os receios quanto à evolução das contas públicas espanholas, com os investidores à espera de conhecerem o Orçamento de Estado amanhã", explicou Paulo Rosa, trader da GoBulling, no Porto.

* O euro segue em queda face à divisa norte-americana, cedendo 0,41 pct para 1,3258 dolares, penalizada pelo ressurgimento dos receios de contágio da crise das dívidas soberanas na Zona Euro.

* Em Portugal, o índice de referência PSI20 caiu 1,27 pct para 5.532,03 pontos, tendo sido negociados 52,5 milhões de acções ou 70,5 milhões de euros (ME), na NYSE Euronext Lisbon.

* Na banca, o Banco Espírito Santo recuou 3,17 pct para 1,405 euros, o Millennium bcp perdeu 3,52 pct para 0,137 euros e o BPI deslizou 2,34 pct para 0,501 euros.

A casa-mãe do BES, o Espírito Santo Financial Group recuou 3,77 pct para 5,10 euros. O índice europeu para o sector cai 3 pct.

* A EDP-Energias de Portugal cedeu 2,49 pct para 2,155 euros e a Galp Energia desceu 1,16 pct para 12,75 euros.

A italiana ENI detentora de um terço do capital socaial da Galp Energia deverá anunciar ainda esta semana o futuro desta participação, segundo fontes.

* Em sentido contrário fechou a Portugal Telecom, que subiu 0,25 pct para 4,085 euros, em vésperas de apresentar resultados.

Uma 'poll' de analistas a prever uma descida homóloga de 14 pct do lucro do quarto trimestre de 2011 para 47 ME.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos seguem a subir para 11,54 pct de 11,2 pct ontem, após a forte queda de ontem e numa semana em que tocou mínimos desde antes do pedido de ajuda externa.

As congéneres espanholas e italianas estão também em leve alta para 5,48 pct e 5,22 pct, respectivamente.

O Tesouro italiano colocou hoje 8.000 ME em OT a 5 e 10 anos, no topo do montante máximo previsto, com a taxa de juro dos 10 anos a descer enquanto a dos 5 anos permaneceu estável.

* Os preços do petróleo corrigem dos ganhos da manhã e seguem em queda nos mercados internacionais, depois dos EUA terem divulgado um aumento das reservas de crude.

O contrato do Brent para entrega em Maio segue a cair 0,39 pct para 123,67 dólares e do Nymex a descer 0,73 pct para 104,64 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua; Editado por Sérgio Gonçalves)