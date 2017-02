LISBOA, 4 Abr A bolsa portuguesa segue em queda, com 18 dos 20 títulos do índice PSI20 no 'vermelho', acompanhando o cenário negativo que se vive na Europa, depois da Reserva Federal dos EUA ter despejado um 'balde de água fria' nas expectativas dos mercados quanto à introdução de medidas adicionais de estímulo à economia norte-americana, disseram dealers.

"Uma nova ronda de 'quantitative easing' e/ou a extensão do actual programa 'operação twist' têm centrado as atenções dos mercados financeiros nos últimos meses, mas as últimas minutas da Fed parecem ter abafado essas expectativas", disse Cameron Peacock, analista de mercados no IG Index.

As minutas da última reunião da Reserva Federal dos EUA, conhecidas ontem, mostram um menor apoio a uma nova ronda de estímulos económicos ou à compra de dívida, depois dos recentes dados macroeconómicos terem mostrado uma evolução favorável da econonomia norte-americana. [ID:ID:nL2E8F39WK]

* Já na Europa, a braços com a crise das dívidas soberanas, as atenções dos investidores vão estar voltadas para a reunião do Banco Central Europeu (BCE) sobre política monetária, embora os analistas apontem para a manutenção da taxa directora em 1 pct.

* As principais bolsas do Velho Continente seguem com quedas entre 0,5 pct e 1,3 pct e a moeda europeia recua 0,32 pct face à congénere norte-americana, para 1,3188 dólares.

Os investidores permanecem ainda receosos em relação à capacidade de a Espanha controlar a sua dívida pública, que em 2012 deverá ascender a 79,8 pct do Produto Interno Bruto (PIB), muito acima dos 60 pct recomendados pela Comissão Europeia (CE).

* Em Portugal, o índice PSI20 cai 1,17 pct para 5.426,85 pontos, com 18 títulos em queda, um em alta e um estável, tendo-se negociado 13 milhões de títulos no valor de 10,3 milhões de euros (ME) na NYSE Euronext Lisbon.

* A banca volta a ser o sector mais pressionado, m linha com a tendência do sector na Europa, com o BPI a cair 3,59 pct para 0,456 euros, o BES a descer 3,46 pct para 1,254 euros e o Millennium bcp a recuar 2,96 pct para 0,131 euros.

* Os 'pesos-pesados' Jerónimo Martins e Portugal Telecom desvalorizam 1,46 pct para 15,175 euros e 1,18 pct para 3,853 euros, respectivamente.

* Também a pressionar o 'benchmarck' nacional, a Galp Energia a cair 1,51 pct para 12,06 euros e a Mota-Engil a recuar 3,77 pct para 1,25 euros, depois de ontem ter disparado mais de 10 pct, com uma liquidez três vezes superior à média das últimas semanas.

* Fora do PSI20, destaque para a subida da Soares da Costa , após ter ganho a adjudicação de uma obra em Angola no valor de 189 ME. As acções da construtora valorizam 3,57 pct para 0,29 euros.

* Os futuros norte-americanos seguem no 'vermelho' e apontam para uma abertura negativa em Wall Street, em dia de divulgação do relatório sobre a evolução do mercado de trabalho no sector privado, às 1215 TMG.

* No mercado secundário de dívida soberana, a taxa de juro das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos recuam para 11,87 pct de 11,98 pct no fecho de ontem, no dia em que o Tesouro português regressa ao mercado primário para mais uma colocação de Bilhetes do Tesouro (BT).

O leilão de BT tem maturidades a 6 e 18 meses e um montante indicativo entre 1.250-1.500 ME.

Também as congéneres em Espanha e Itália seguem em alta, com a espanhola a subir para 5,55 pct de 5,46 pct ontem e a italiana nos 5,24 pct face a 5,16 pct na sessão anterior.

À semelhança de Portugal, Espanha também vai ao mercado de dívida, para colocar até 3.500 ME em OT com maturidades em 2015, 2016 e 2020.

* Os preços do petróleo seguem em queda nos mercados internacionais, com o contrato do Brent para entrega em Maio a cair 0,19 pct para 124,62 dólares e do Nymex a descer 0,50 pct para 103,49 dólares o barril.

(Por Patrícia Vicente Rua)