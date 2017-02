LISBOA, 11 Abr O 'cash call' do Banco Espírito Santo de até 1.010 milhões de euros (ME) está assegurado e vai reforçar o core-Tier1 para 10,75 pct, acima das metas da EBA e do Banco de Portugal no âmbito do 'bailout', podendo ser um marco inicial no regresso do país à emissão de Bonds, disse o CEO do BES.

O Chief Executive Officer (CEO), Ricardo Espírito Santo Salgado, realçou que "esta é a terceira colocação de acções de bancos, este ano, na Europa", frisando: "o sucesso (do cash call) poderá ser um marco inicial, uma porta entre-aberta, para o acesso aos mercados -- de Bonds -- que Portugal ambiciona também" e que se prevê para Setembro de 2013.

"Pode ser que, se esta operação tiver o sucesso que ambionamos e para o qual estamos a trabalhar muito,(...) possa contribuir para melhorar a opinião (externa) quanto ao nosso país", afirmou o CEO .

"E se for um sucesso confirmado -- que é conseguir que o sindicato coloque a totalidade das acções que tem, quer em accionistas tradicionais do banco, quer em novos accionistas -- isso poderá ser uma porta entre-aberta para o acesso (de Portugal) aos mercados", acrescentou.

Lembrou que "o mercado de dívida não é o mercado de equity, mas o mercado de acções normalmente antecipa".

Amilcar Morais Pires, Chief Financial Officer (CFO) destacou que "o BES avança com este aumento de capital com o apoio dos principais accionistas, mais o sindicato bancário que toma firme".

"Isto significa que, a estes preços, ela (operação) está assegurada", afirmou, realçando que, contudo, que o banco vai fazer esforços para atrair todos os investidores a participar na operação.

O CEO salientou que o sindicato bancário do cash call do BES "considerou que havia uma janela de oportunidade para o banco ir ao mercado".

"Neste momento, não temos em vista nenhuma aquisição adicional (para alem da posição da BES Vida). É uma folga (no core-Tier1) que consideramos prudencial porque temos uma evolução ainda ao final do ano", afirmou o CEO.

O BES adiantou que o aumento de capital social será por novas entradas em dinheiro a realizar através de subscrição pública com respeito pelo direito de preferência dos accionistas de até 2.556,7 milhões de acções, ao preço de subscrição de 0,395 euros por acção, o que permitirá um encaixe de até 1.010 ME.

As acções do BES fecharam hoje nos 1,167 euros.

"O aumento de capital permite aumentar o Core Tier I de 9,21 pct para 10,75 pct (+154 bp) considerando os activos ponderados pelo risco em 31 de Dezembro de 2011 (e assumindo a subscrição das novas acções na totalidade)", afirmou o BES em comunicado.

Adiantou que este nível de 'core capital' é "claramente acima do requisito mínimo de Core Tier de 9 pct exigido pela Autoridade Bancária Europeia (EBA) até 30 de Junho de 2012 e, do requisito mínimo de 10 pct que os grupos financeiros sujeitos à supervisão do Banco de Portugal deverão cumprir até 31 de Dezembro de 2012", que está previsto no 'bailout' do país.

No final de 2011, o rácio 'core Tier I' do BES ascendia a 9,2 pct, acima do patamar mínimo de 9 pct exigido pelo Banco de Portugal (BdP) no âmbito do acordo assinado com a 'troika' internacional.

O BdP exige ainda que, no final de 2012, o 'core Tier I' dos principais bancos portugueses seja de pelo menos 10 pct.

O BES explicou que o Espírito Santo Investment Bank, Nomura e UBS Investment Bank actuam como Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. O Citigroup, Credit Suisse e J.P. Morgan actuam como Joint Bookrunners.

"O BES informa ainda que accionistas que, no seu conjunto, são titulares de 50,63 pct do capital social do BES, comunicaram a sua intenção de exercer a totalidade dos seus direitos de subscrição no referido aumento de capital", disse.

Foi assinado um contrato de underwriting sujeito à lei inglesa com um sindicato bancário para efectuar a subscrição, por conta dos membros do sindicato ou por investidores institucionais por estes seleccionados, das novas acções que eventualmente não sejam subscritas no âmbito da oferta, até um máximo de 49,37 pct do montante do aumento de capital, cujos termos e condições serão descritos no Prospecto da Oferta.

BES ACORDA COMPRA 50 PCT BES VIDA

O BES informou também que acordou nesta data com o Grupo Crédit Agricole a aquisição de 50 pct do capital social da seguradora BES Vida por 225 ME.

Esta compra "será financiada com uma parcela do encaixe do aumento de capital".

"A presente aquisição visa atribuir ao BES o controlo de gestão e a totalidade do capital social da BES Vida, de modo a potenciar a comercialização de seguros daquela companhia de seguros, com a qual o BES tem um acordo de distribuição exclusiva", acrescentou.

Esta aquisição tem um impacto estimado de menos 22 pb em Core Tier I. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Filipa Cunha Lima e Filipe Alves)