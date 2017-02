Por Filipe Alves

LISBOA, 27 Abr A Portugal Telecom (PT) vai manter uma forte disciplina operacional e de custos até 2015, para reforçar o seu 'cash flow', disse o Chief Executive Officer (CEO), que está optimista quanto ao sucesso do 'turnaround' da participada brasileira Oi.

Em relação à Oi, detida em 25 pct pela PT, Zeinal Bava realçou que esta parceria "tem superado largamente as expectativas" e adiantou: "estamos a consolidar o 'turnaround' da empresa. Foram já dados passos importantes: a simplificação da estrutura societária e a nomeação de uma equipa executiva".

A maior telecom de Portugal fechou 2011 com um lucro líquido de 339 milhões de euros (ME), tendo o lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações ascendido a 2.100 ME e os custos operacionais aumentado 75 pct para 3.959 ME devido à consolidação da participação na Oi.

"A PT terá de manter uma forte disciplina operacional e de custos para gerar 'cash flow' para que continuemos honrar os nossos compromissos como sempre", disse Zeinal Bava à Reuters, à entrada da assembleia-geral de accionistas da PT que o deverá reconduzir para um novo mandato.

No entanto, o CEO não revelou quais os novos compromissos a assumir com os accionistas, nomeadamente quanto à política de dividendos, cuja definição o mercado aguarda.

A PT é a empresa com o mais elevado 'dividend yield' entre as telecom europeias, na casa dos 16 pct, sendo que os analistas destacaram que para manter este nível serão cruciais os dividendos que a PT vai receber da Oi nos próximos anos.

A Oi apresentou a 17 de Abril, no Investors Day, a sua política de dividendos para os próximos anos, com a entrega aos accionistas de 8.000 milhões de reais (MR), o que representa um encaixe de 500 ME para a PT até 2015.

Os dividendos elevados têm sido o principal chamariz das acções da maior 'telecom' de Portugal, mas no mercado permanecem as dúvidas sobre a sua sustentabilidade futura -- apesar da manutenção do pagamento de 0,65 euros por acção relativos a 2011 -- devido à crise da dívida soberana.

O CEO considerou que o 'Investor Day' da Oi foi um "sucesso".

"A Oi apresentou uma estratégia assente na transformação do seu modelo organizativo e de negócio através de um investimento forte em novas tecnologias e em inovação, nomeadamente com o lançamento do IPTV e ofertas cloud, um conjunto de metas ambiciosas e uma política de dividendos atractiva", disse.

Zeinal Bava destacou ainda a importância do "reposicionamento da Oi, centrado no cliente para alavancar uma infraestrutura abrangente e um footprint' nacional, que é único no Brasil".

A telecom está presente em economias de rápido crescimento, como Brasil e Angola, mas está a pagar um preço elevado por continuar a ter como principal mercado um país que se encontra sob 'bailout' e imerso na mais funda recessão em 30 anos: tal como Portugal, a PT viu o 'rating' cair para o nível 'lixo'.

Zeinal Bava reiterou que, apesar da crise da dívida soberana e do 'bailout' a Portugal, a PT tem as necessidades de financiamento totalmente asseguradas até ao final de 2013,

"Mesmo em 2011, a PT refinanciou 2.600 ME da sua dívida", salientou.

APOSTA NA TECNOLOGIA NO NOVO MANDATO

O próximo triénio será marcado por uma forte aposta na tecnologia, afirmou o CEO: "neste novo mandato, vamo-nos manter fiéis ao ideal que a tecnologia é um meio para atingir um fim".

"Estamos convocados para continuar a crescer, desenvolvendo produtos e serviços que melhorem a qualidade de vida das pessoas e aumentem eficiência e eficácia das empresas", realçou. (Por Filipe Alves; Editado por Sérgio Gonçalves e Filipa Cunha Lima)