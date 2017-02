Por Filipe Alves

LISBOA, 10 Jul As acções das 'telecoms' portuguesas e da petrolífera Galp Energia são as mais atractivas da Nyse Euronext Lisbon, devido à sua solidez financeira e presença em mercados internacionais em rápido crescimento, como Brasil e Angola, disse o gestor de fundos Pedro Pintassilgo, da F&C Investments.

"As cotadas portuguesas mais interessantes são as das telecomunicações e as petrolíferas porque têm solidez na gestão de 'cash flow', potencial de consolidação e diversificação geográfica", disse o Head of Retail Portfolio Management da F&C Portugal, que gere activos em Portugal no valor de 14.000 milhões de euros (ME).

Adiantou, num encontro com jornalistas, que a F&C considera "menos apetecíveis" as cotadas portuguesas de sectores regulados da energia e concessionárias, da construção e da banca.

O índice de referência português PSI20, que desvalorizou mais de 25 pct desde o início do 'bailout' do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia, em Maio de 2011, tem entre as cotadas que o integram as 'telecoms' Portugal Telecom, Zon Multimédia e Sonaecom, bem como a petrolífera Galp Energia.

"Tendo em conta a desvalorização que o PSI20 tem hoje, há potencial para uma valorização e recuperação. Mas precisamos de soluções para a questão da crise da dívida soberana da Zona Euro", afirmou, indo ao encontro da opinião do 'chairman' da F&C, Fernando Figueiredo Ribeiro, na entrevista que concedeu à Reuters.

Pedro Pintassilgo vincou: o mercado accionista português tarda em recuperar a 'underperformance', mas as métricas de avaliação parecem-nos favoráveis".

A F&C considera que as cotadas portuguesas estão a negociar em níveis inferiores ao seu valor real, devido ao aumento do risco do país, que se encontra sob resgate internacional e submerso na mais profunda recessão dos últimos 30 anos, com a contracção do consumo privado devido ao esforço de contenção de gastos das famílias e das empresas.

Pedro Pintassilgo destacou que as empresas mais atractivas têm "exposição significativa a mercados externos, endividamento financeiro reduzido, baixas necessidades de refinanciamento e capacidade e flexibilidade para ajustar em baixa o investimento na actividade, maximizando a geração de fluxos de caixa disponíveis para os accionistas".

Apontou ainda como pontos fortes ter um "bom 'dividend-yield', liquidez em bolsa e potencial de consolidação e criação de valor pela extracção de sinergias de custos e proveitos".

Nas 'telecom', a PT e a Zon estão presentes em mercados de rápido crescimento, nomeadamente no Brasil, Angola e Moçambique, com os analistas a apontarem que os seus activos nestes países serão as principais 'cash cows' dos dois grupos, no futuro.

Por sua vez, a Sonaecom permanece no centro dos rumores de mercado que a dão como eterna 'noiva' da Zon, numa fusão que geraria sinergias no valor de 300 ME e daria origem à segunda maior 'telecom' portuguesa, atrás da incumbente PT.

As três 'telecoms' têm as necessidades de financiamento asseguradas para os próximos anos, até meados de 2016 no caso da PT e até 2014 e 2015 nos da Sonaecom e da Zon, respectivamente.

Nos petróleos, a Galp explora vários poços no Brasil e em África, com a actividade de exploração e produção a receber uma fatia cada vez maior do investimento anual da empresa, numa viragem estratégica face à anterior aposta exclusiva na refinação e distribuição.

Em contrapartida, Pedro Pintassilgo adiantou que as cotadas "menos apetecíveis" da bolsa portuguesa são as dos sectores regulados, tanto as que operam em Portugal como em Espanha, devido aos esforços de consolidação orçamental que estão a ser levados a cabo nos dois países, que deverão afectar as receitas das empresas.

Energéticas como a EDP e a sua participada EDP Renováveis estão expostas às mudanças no enquadramento regulatório das energias renováveis na Península Ibérica, enquanto concessionárias rodoviárias como a Brisa dependem, em última instância, dos acordos celebrados com o Estado.

BANCA TEM POTENCIAL MAS VOLÁTIL

A F&C considera que a banca está também entre os sectores menos apetecíveis da Bolsa portuguesa, adoptando uma atitude de "cautela" face à volatilidade causada pela crise das dívidas soberanas, apesar de ter elevado potencial de valorização a prazo.

Desde o início do 'bailout' em Maio de 2011, as acções do Banco Espírito Santo caíram 68 pct, as do BPI desceram 51 pct e as do Millennium bcp desvalorizaram 81 pct -- fortes descidas que fizeram com que a banca perdesse o seu anterior peso no PSI20.

"O sector financeiro leva-nos a ter alguma cautela, enquanto não for cortado o vínculo com os soberanos e não estiverem concluídos os aumentos de capital para reforçar os rácios de solvabilidade", afirmou.

Adiantou, porém, que o sector "tem um potencial de valorização elevado, porque está a transaccionar a um 'book value' esmagadíssimo e tem uma capacidade de recuperação mais rápida que outros sectores, uma vez que estejam resolvidos os problemas".

O Banco de Portugal anunciou a 29 de Junho que os principais bancos portugueses cumpriram a meta da Autoridade Bancária Europeia (EBA) de um rácio 'core Tier 1' de 10 pct no final do primeiro semestre, num processo que obrigou à realização de aumentos de capital e ao recurso, no caso do BCP e do BPI, à linha pública de capitalização do 'bailout'.

O terceiro sector menos apetível para a F&C é o da construção, com a Mota Engil, Teixeira Duarte e Soares da Costa a sofrerem os efeitos dos cortes orçamentais nas obras públicas e da profunda crise do imobiliário em Portugal, apesar da sua diversificação geográfica, disse Pedro Pintassilgo.

