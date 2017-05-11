May 11 MABION SA:
* SAID ON WEDNESDAY THAT ITS Q1 PRELIM. NET LOSS WAS AT 16
MILLION ZLOTYS ON REVENUE OF 0 ZLOTYS
* ACCORDING TO MABION'S MANAGEMENT, THE SUPPORT FROM
SHAREHOLDERS AND LONG-TERM COOPERATION AGREEMENT WITH MYLAN
IRELAND LIMITED PROVIDING FINANCING FOR MABIONCD20 JUSTIFIES
FURTHER OPERATIONS OF MABION IN LINE WITH ITS DEVELOPMENT
STRATEGY
* DUE TO THE ESTIMATED LEVEL OF MABION'S OWN CAPITALS
THOUGH, AT MINUS 12 MILLION ZLOTYS AS OF MARCH 31, THE
MANAGEMENT IS TO PROPOSE VOTING OVER MABION'S FURTHER EXISTENCE
AT THE NEXT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
* THE COMPANY'S FULL Q1 REPORT WILL BE PUBLISHED ON MAY 29
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)