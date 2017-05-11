May 11 CPI PROPERTY GROUP SA:
* SAID ON WEDNESDAY ANNOUNCED THE ISSUANCE OF NEW BONDS BY
ITS CZECH SUBSIDIARY CPI BYTY, A.S
* SAID THE SEVENTH TRANCHE, AMOUNTS TO CZK 530 MILLION,
CARRIES A FIXED COUPON OF 1.85% AND MATURES ON 10 MAY 2019
* THE EIGHT TRANCHE, REGISTERED UNDER ISIN CODE
CZ0003516569, AMOUNTS TO CZK 270 MILLION, CARRIES A FIXED COUPON
OF 2.25% AND MATURES ON 10 MAY 2019
* ON 5 MAY 2017 TWO MATURING TRANCHES OF CPI BYTY, A.S.
BONDS, AMOUNTING TO CZK 300 MILLION AND CZK 500 MILLION, WERE
REPAID FROM EQUITY
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(Gdynia Newsroom)