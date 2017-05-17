May 16 Datalogic SpA:
* SAID ON TUESDAY THAT HYDRA SPA HAS LAUNCHED THE SALE OF UP
TO 2.9 MILLION SHARES OF DATALOGIC, CORRESPONDING TO 5 PCT OF
ITS SHARE CAPITAL, VIA AN ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING TO
INSTITUTIONAL INVESTORS
* AS PART OF THE TRANSACTION AND IN LINE WITH MARKET
PRACTICE FOR PLACEMENTS OF THIS NATURE, HYDRA HAS AGREED TO A
180 DAY LOCK-UP PERIOD WITH RESPECT TO THE REMAINING SHARES OF
DATALOGIC OWNED
* UPON COMPLETION OF THE SALE OF ALL THE SHARES OFFERED IN
THE ACCELERATED BOOKBUILDING, HYDRA WILL OWN 36.4 MILLION SHARES
OF DATALOGIC, EQUAL TO 62.2 PCT OF THE RELEVANT SHARE CAPITAL
Source text: bit.ly/2rpfVLn
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)