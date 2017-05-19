May 19 CEGID GROUP SA
* ANNOUNCED ON THURSDAY PLAN TO TRANSFORM INTO A SOCIETAS
EUROPAEA ("SE")
* CLAUDIUS FRANCE TO PROPOSE A TENDER OFFER FOR THE
REMAINING SHARES BEFORE CEGID GROUP IMPLEMENTS ITS
TRANSFORMATION
* CEGID GROUP'S FIRST-QUARTER 2017 REVENUES INCREASED TO
€81.7 MILLION FROM €74.8 MILLION FOR Q1 2016
* Q1 EBITDA WAS €23.5 MILLION, REPRESENTING NEARLY 29% OF
SALES (€19.2 MILLION AND A MARGIN OF NEARLY 26% IN 2016*)
* NET INCOME FOR FIRST-QUARTER 2017 AMOUNTED TO €6.7 MILLION
(€4.8 MILLION IN 2016)
* CONFIRMATION OF THE 2017 OUTLOOK
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(Gdynia Newsroom)