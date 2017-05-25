May 25 SOHO DEVELOPMENT SA:
* SAID ON THURSDAY THAT ITS MANAGEMENT BOARD RESOLVED A NEW
STRATEGY FOR A COMPANY UNDER WHICH IT PLANS TO CONCENTRATE
ACTIVITY ON SEARCHING FOR BUYERS FOR PARTICULAR SELECTED REAL
ESTATE ASSETS WITH THE MOST ATTRACTIVENESS FOR POTENTIAL
INVESTORS
* MOST OF THE FUNDS RAISED FROM THE DISPOSAL OF PARTICULAR
ASSETS TO BE DISTRIBUTED THROUGH SHARE BUY BACK PROGRAMS
* MANAGEMENT BOARD PLANS TO CONVENE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS TO GET PERMISSION FOR SHARE BUYBACK PROGRAMS
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)