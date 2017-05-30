May 30 BANK BGZ BNP PARIBAS SA:
* REPORTED ON MONDAY THAT AT THE END OF APRIL THE CONSOLIDATED TIER I
CAPITAL RATIO WAS 10.9 PERCENT, 0.11 P.P. BELOW THE REQUIRED LEVEL OF 11.01
PERCENT SET BY THE POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY (KNF)
* THE CONSOLIDATED TCR WAS EQUAL TO 14.02 PERCENT, 0.16 P.P. BELOW THE
INDICATED LEVEL OF 14.18 PERCENT
* BOTH THE STANDALONE TIER I CAPITAL RATIO AND THE STANDALONE TCR WERE ABOVE
THE REQUIRED LEVELS
* THE ESTIMATED AMOUNT OF OWN FUNDS NEEDED TO REACH THE RECOMMENDED LEVEL OF
THE CONSOLIDATED TIER I CAPITAL RATIO IS EQUAL TO AROUND 61.1 MILLION ZLOTYS AND
FOR THE CONSOLIDATED TCR AROUND 85.5 MILLION ZLOTYS
* THE BANK SAID THAT IT WOULD PERFORM ACTIONS AIMED AT CAPITAL RATIOS
IMPROVEMENT
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