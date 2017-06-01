June 1 EXPRIVIA SPA:
* SAID ON WEDNESDAY THAT THE TERMS AND CONDITIONS OF
EXPRIVIA'S INTERVENTION FOR THE ACQUISITION OF ITALTEL SPA IN
THE CONTEXT OF ITALTEL'S RELAUNCH PROJECT, HAVE BEEN DEFINED
* THE BOARD OF DIRECTORS OF ITALTEL S.P.A. FURTHER HAVING
APPROVED THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANSACTION, HAS ALSO
RESOLVED TO GRANT EXPRIVIA AN EXTENSION OF THE EXCLUSIVITY FOR
THE NEGOTIATION UNTIL THE JUNE 30
* THE TRANSACTION CONSISTS OF ACQUIRING THE CONTROL OF
ITALTEL BY EXPRIVIA, AS PART OF A PLAN FOR THE RECAPITALIZATION
OF ITALTEL, FOR ABOUT TOTALLY 115 MILLION EUROS
* EXPRIVIA WILL PARTICIPATE IN THE RECAPITALIZATION BY
INVESTING 25 MILLION EUROS CORRESPONDING TO A SHARE OF 81 PCT OF
ITALTEL'S ORDINARY CAPITAL
Source text: reut.rs/2qEI1oT
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)