BRIEF-CANCOM SE buys all shares in synaix Group
* DGAP-ADHOC: CANCOM SE SIGNS AGREEMENT TO BUY ALL SHARES IN SYNAIX GESELLSCHAFT FÜR ANGEWANDTE INFORMATIONS-TECHNOLOGIEN MBH AND SYNAIX SERVICE GMBH
June 5 NEPTIS SA:
* SAID ON SATURDAY THAT IT HAS SIGNED A PARTNERSHIP AGREEMENT WITH MOTO-PROFIL SP. Z O.O.
* THE AGREEMENT IS AIMED AT MARKETING COOPERATION TO BUILD BENEFITS OFFER FOR COMMON CUSTOMERS AND PROMOTE THE YANOSIK AND PROFI AUTO BRANDS
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* DGAP-ADHOC: CANCOM SE SIGNS AGREEMENT TO BUY ALL SHARES IN SYNAIX GESELLSCHAFT FÜR ANGEWANDTE INFORMATIONS-TECHNOLOGIEN MBH AND SYNAIX SERVICE GMBH
* Ankara also sending 25 soldiers, armoured vehicles (Adds Erdogan spokesman)
* Annual results announcement for the year ended 31 March 2017