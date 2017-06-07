BRIEF-Masmovil renews 10 mln euro promissory note issue
* SAID ON WEDNESDAY THAT WITHIN THE PROMISSORY NOTE PROGRAM THE NOMINAL RATE HAD BEEN REDUCED FOR 8.8 MILLION EURO NOTES TO 0.80 PERCENT FROM 1.50 PERCENT
June 7 QUALITY AND RELIABILITY SA:
* REPORTED ON TUESDAY THAT COMPANY HAS ACQUIRED THE 100 PERCENT STAKE OF Q&R USA LTD, BASED IN DELAWARE USA, FOR A SYMBOLIC PRICE OF US $ 30
* SELLERS ARE THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AND EXECUTIVE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS ARE NICHOLAS PASCHALAKIS PANAGIOTIS PASCHALAKIS AND THEODOROS KARAGIANNIS
* THIS COMPANY HAS NOT YET DEVELOPED BUSINESS ACTIVITY AND WILL BE USED TO EXPAND THE COMPANY'S ACTIVITIES TO THE US
Source text: bit.ly/2rKitnE
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON WEDNESDAY THAT WITHIN THE PROMISSORY NOTE PROGRAM THE NOMINAL RATE HAD BEEN REDUCED FOR 8.8 MILLION EURO NOTES TO 0.80 PERCENT FROM 1.50 PERCENT
* FY profit attributable to equity holders of company HK$2.8 million, down 75.4%
* REG-ST ANNOUNCES (I) A US$1.5 BILLION DUAL-TRANCHE OFFERING OF NEW CONVERTIBLE BONDS, (II) THE EARLY REDEMPTION OF ITS 2019 CONVERTIBLE BONDS AND (III) THE LAUNCH OF A SHARE BUY-BACK PROGRAMME