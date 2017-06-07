June 7 PITECO SPA:
* SAID ON TUESDAY IT REACHED THE REQUIREMENT TO ENTER THE
MAIN MTA MARKET BY EXPANDING THE PUBLIC FLOAT TO 27.41% WITH
THE ENTRY INTO THE CO'S CAPITAL OF ITALIAN AND FOREIGN
INSTITUTIONAL INVESTORS
* ON JUNE 5 AND JUNE 6 VARIOUS INVESTORS RELATED TO PODINI
FAMILY, THE COMPANY'S CONTROLLING SHAREHOLDERS, SOLD 1,663,500
SHARES, REPRESENTING ABOUT 9.18 PCT OF THE COMPANY'S SHARE
CAPITAL
* AMONG THE INVESTORS WHO ENTERED IN CO'S CAPITAL ARE
ENNISMORE FUND MANAGEMENT, ARCA FONDI SGR, SELLA GESTIONI SGR
AND PRAUDE AM
Source text: reut.rs/2sffeHF
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)