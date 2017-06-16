BRIEF-Shandong Jincheng Pharmaceutical Group unit to invest 3 mln yuan to set up wholly owned environmental technology unit
June 22Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd :
June 16 NANOBIOTIX SA:
* ANNOUNCED ON THURSDAY PRESENTATION OF NEW TRANSLATIONAL DATA AT ASTRO, NCI AND SITC'S IMMUNOTHERAPY WORKSHOP
* TRANSLATIONAL DATA SHOWING TUMOR IMMUNE ACTIVITY AND POSITIVE TUMOR INFILTRATING LYMPHOCYTES (TILS) IN HUMAN AND MOUSE MODEL
* CONFIRMATION OF THE ABILITY TO TRANSFORM "COLD" TUMORS INTO "HOT" TUMORS AND THAT NBTXR3 TREATMENT MAY HAVE AN IMPACT ON THE TUMOR MICROENVIRONMENT
* OPENING UP OF THE POTENTIAL FOR NBTXR3 TO TREAT METASTASES
Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
June 22Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd :
* LONG-ACTING BUPRENORPHINE BLOCKS OPIOID EFFECTS AND SUPPRESSES WITHDRAWAL SYMPTOMS IN ADULTS WITH OPIOID USE DISORDER
* PHILIPS TO ACQUIRE ELECTRICAL GEODESICS, INC. TO ESTABLISH INTEGRATED NEUROLOGICAL IMAGING, MAPPING AND THERAPY GUIDANCE PORTFOLIO