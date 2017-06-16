June 16 SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES SA
:
* SAID EARLY ON FRIDAY FY NET LOSS 12.8 MILLION EUROS VS
PROFIT 3.0 MILLION EUROS YR AGO
* FY NEGATIVE EBITDA 7.9 MILLION EUROS VS POSITIVE 6.1
MILLION EUROS YR AGO
* ASSETS UNDER MANAGEMENT AT END-DEC. DOWN 11.1 PERCENT AT
141.3 MILLION EUROS VS 159.0 MILLION EUROS AT END-DEC. 2015
* TOTAL ASSETS AT END-DEC. 63.0 MILLION, 63.1 MILLION LOWER
VERSUS LAST YEAR PRIMARILY DUE TO SALE OF OREY’S SHAREHOLDING IN
BANCO INVERSIS (EURO 35.3 MILLION LOWER YOY)
Source text: bit.ly/2rxy64X
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)