June 16 H-FARM SPA:
* SAID ON THURSDAY THAT THE PERIOD OF PARTIAL VOLUNTARY
REPURCHASE OFFER LAUNCHED BY THE COMPANY FOR UP TO 2.5 MILLION
OF ITS OWN SHARES HAS ENDED
* ACCORDING TO THE PRELIMINARY RESULTS OF THE OFFER, THERE
HAVE BEEN TENDERED 7.0 MILLION ORDINARY SHARES OF H-FARM,
REPRESENTING 285.511 PCT OF THE H-FARM SHARES LAUNCHED IN THE
BUYBACK AND 7.998 PCT OF THE COMPANY'S SHARE CAPITAL, FOR A
TOTAL VALUE OF 6.1 MILLION EUROS
* GIVEN THE PROVISIONAL RESULTS OF THE TENDER OFFER, THE
PROVISIONAL PARTITION COEFFICIENT IS 35.025 PCT
Source text: reut.rs/2tuum0K
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)