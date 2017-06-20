June 20 TELEGRAAF MEDIA GROUP NV
* ANNOUNCED ON MONDAY ITS FORMAL POSITION ON THE TALPA OFFER
* STRATEGY INCLUDES CERTAIN GOOD ELEMENTS BUT DOES NOT PAY
ATTENTION TO DIFFICULT MARKET ENVIRONMENT REGARDING CORE
ACTIVITIES OF TMG AND ITS EXECUTION RISKS
* MEDIAHUIS STRATEGY IS MORE CONVINCING FOR A SUCCESSFUL AND
SOLID FUTURE OF TMG
* SUPERVISORY BOARD DOES NOT FIND TALPA OFFER REALISTIC AS
IT IS IMPOSSIBLE FOR TALPA TO ACQUIRE A MAJORITY STAKE
* PRICE OFFERED BY TALPA (EUR 6.50/SHARE) IS FAIR BUT PART
OF AN UNCERTAIN PROPOSAL AND TALPA WILL NOT HAVE TO DECLARE
OFFER UNCONDITIONAL AS ACQUIRING A MAJORITY STAKE WILL BE
IMPOSSIBLE
* PRICE OFFERED BY MEDIAHUIS/VPE CONSORTIUM (EUR 6.00/SHARE)
IS FAIR AND CERTAIN
Source text: bit.ly/2rLovYr
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)