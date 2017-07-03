July 3 SYGNITY SA:
* SAID ON FRIDAY THAT ITS H1 2016/2017 REVENUE WAS 184.2
MILLION ZLOTYS VERSUS 244.3 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO
* H1 2016/2017 NET LOSS WAS 88.0 MILLION ZLOTYS VERSUS
PROFIT OF 2.9 MILLION ZLOTYS
* THE NEGATIVE IMPACT ON CO'S FINANCIAL SITUATION HAS
SETTLEMENT OF THE CONTRACT WITH MINISTRY OF FINANCE FOR
E-PODATNIK SYSTEM, AS SYGNITY IS FINANCING NEXT STAGES OF THE
PROJECT FROM ITS OWN WORKING CAPITAL, WHICH IS THE CAUSE OF
OUTFLOW OF CASH FROM THE COMPANY, SAYS CEO
* NON-INVOICED RECEIVABLES FROM THE ABOVE EXCEED 80 MILLION
ZLOTYS AND SYGNITY CREATED A WRITE-DOWN OF ABOUT 76 MILLION
ZLOTYS
* IS IN TALKS WITH THE MINISTRY OF FINANCE AIMED AT
OPTIMISING COOPERATION AND SOLVING THE SITUATION RELATED TO
FURTHER FINANCING OF THE PROJECT
* IT ALSO MADE A WRITE-DOWN OF ABOUT 8.4 MILLION ZLOTYS FOR
ITS P1 9 (E-ZDROWIE) PROJECT FOR THE MINISTRY OF HEALTH
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)