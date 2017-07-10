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BRIEF-Wihlborgs to buy 15 properties for DKK 1.8 bln
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July 10, 2017 / 5:36 AM / a day ago

BRIEF-Wihlborgs to buy 15 properties for DKK 1.8 bln

Reuters Staff

1 Min Read

July 10 (Reuters) - WIHLBORGS FASTIGHETER AB:

* SAID ON SUNDAY THAT IT SIGNED AN AGREEMENT WITH THE PENSION COMPANY DANICA TO BUY 15 PROPERTIES IN THE THIRD QUARTER

* the Purchase Price Amounts to Dkk 1.8 Billion

* THE ANNUAL RENTAL INCOME TOTALS DKK 130 MILLION PER YEAR WITH A VACANCY RATE OF 9 PERCENT AND AN INITIAL INVESTMENT YIELD OF 6 PERCENT

* THE MAIN FUNDING FOR THE INVESTMENT IS THROUGH THE DANISH MORTGAGE-CREDIT SYSTEM AND IS COMPLEMENTED BY EXISTING CREDIT FACILITIES Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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