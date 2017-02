Aug 11 (Reuters) -

MIE CORPORATION CO LTD

CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS

(in billions of yen unless specified)

3 months ended 3 months ended 6 months to Year to Jun 30, 2011 Jun 30, 2010 Sep 30, 2011 Mar 31, 2012

LATEST YEAR-AGO H1 LATEST RESULTS RESULTS FORECAST FORECAST Sales 1.29 1.01 2.32 4.60 (+27.3 pct) (+6.0 pct) Operating prft 25 mln loss 80 mln prft 107 mln prft 206 mln Recurring prft 13 mln loss 82 mln prft 80 mln prft 155 mln Net prft 10 mln loss 98 mln prft 72 mln prft 136 mln EPS prft Y0.90 loss Y8.13 prft Y5.97 prft Y11.28

NOTE - Mie Corporation Co Ltd is the full company name.

