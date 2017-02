Aug 12 (Reuters) -

TAKIGAMI STEEL CONSTRUCTION CO LTD

CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS

(in billions of yen unless specified)

3 months ended 3 months ended 6 months to Year to Jun 30, 2011 Jun 30, 2010 Sep 30, 2011 Mar 31, 2012

LATEST YEAR-AGO H1 LATEST RESULTS RESULTS FORECAST FORECAST Sales 2.27 2.70 4.30 10.60 (-15.8 pct) (-2.4 pct) Operating loss 165 mln prft 28 mln loss 150 mln prft 200 mln

(+323.6 pct)

Recurring loss 76 mln prft 134 mln loss 60 mln prft 410 mln

(+30.1 pct)

Net loss 81 mln prft 122 mln loss 70 mln prft 400 mln

(+23.2 pct)

EPS loss Y3.34 prft Y5.01 loss Y2.86 prft Y16.37

NOTE - Takigami Steel Construction Co Ltd engages in construction of bridges, production of steelframes.

