Sept 13 (Reuters) -

NEXT JAPAN HOLDINGS

CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS

(in billions of yen unless specified)

Year ended Year ended Year to Six months to

Jul 31, 2011 Jul 31, 2010 Jul 31, 2012 Jan 31, 2012

LATEST YEAR-AGO COMPANY COMPANY RESULTS RESULTS FORECASTS H1 FORECASTS Sales 4.08 3.95 3.50

1.55 (+3.3 pct) (+129.5 pct)

(-14.2%) (-25.0%) Operating 162 mln 209 mln 165 mln

35 mln

(-22.7 pct) (+1.8%)

(-58.2%) Recurring loss 486 mln prft 194 mln prft 170 mln prft 35 mln Net loss 493 mln prft 212 mln prft 160 mln prft 35 mln EPS loss Y809.32 prft Y279.34 prft Y365.09 prft Y79.86 EPS Y277.43

Annual div nil nil

-Q2 div nil

nil -Q4 div nil nil

NOTE - Next Japan Holdings operates "JJ Club" amusement facilities..

For latest earnings estimates made by Toyo Keizai, please double click on 2409.TK1.