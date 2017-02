Oct 7 (Reuters) -

ZAKKAYA BULLDOG CO. LTD.

CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS

(in billions of yen unless specified)

Year ended Year ended Year to Six months to

Aug 31, 2011 Aug 31, 2010 Aug 31, 2012 Feb 29, 2012

LATEST YEAR-AGO COMPANY COMPANY RESULTS RESULTS FORECASTS H1 FORECASTS Sales 12.83 16.65 13.49

6.90 (-22.9 pct) (-22.2 pct) (+105.1%) (+99.9%) Operating prft 720 mln loss 1.40 prft 760 mln prft 573 mln

(+105.5%)

(+102.2%) Recurring prft 600 mln loss 1.57 prft 647 mln prft 514 mln

(+107.8%)

(+102.8%) Net prft 253 mln loss 2.91 prft 462 mln prft 393 mln

(+174.9%)

(+204.8%) EPS prft Y24.71 loss Y283.72 prft Y45.02 prft Y38.30 Annual div Y2.00 nil Y5.00

-Q2 div nil nil

nil -Q4 div Y2.00

nil Y5.00

NOTE - Zakkaya Bulldog Co. Ltd. is a variety store retailer chain.

