Nov 28 Following is a breakdown of Iran's civil airliner fleet, showing the number and average age of each type of aircraft in each airline, both in active service and in storage. Source: UK aviation consultants Ascend IN SERVICE STORAGE Operator Type No. Avg Age No. Avg Age (Yrs) (Yrs) ATA Air A320 2 20.5 1 21.0 MD-80 6 19.3 Atrak Air A320 2 21.0 Caspian Air MD-80 4 20.0 Tu-154 4 20.5 Eram Air Tu-154 3 23.7 Fars Qeshm Yak-42 2 14.0 HESA An-140 6 3.7 Iranair Fokker 100 14 21.1 2 17.0 B747 4 35.0 5 33.8 A300 12 27.4 2 30.5 A310 1 20.0 3 26.7 A320 5 16.8 1 21.0 MD-80 1 24.0 Iran Airtours MD-80 7 21.7 5 22.0 Tu-154 12 24.2 Iran Aseman Fokker 100 17 20.4 2 21.0 B727 4 33.0 1 33.0 A340 1 21.0 ATR 72 4 16.5 2 20.5 Iranian Naft Fokker 100 4 18.5 Fokker 50 4 21.3 2 22.0 DHC-6 Twin 1 35.0 Otter Kish Air Fokker 100 3 19.3 MD-80 7 21.0 Tu-154 2 22.0 Mahan Air Bae 146 9 23.1 1 20.0 B747 2 27.0 3 22.3 A300 15 24.8 5 27.8 A310 7 22.9 3 23.0 A320 2 20.5 A340 2 19.5 RJ Avroliner 4 14.3 2 18.0 Payam Air EMB-110 5 29.6 Pouya Air Il-76 2 22.0 Qeshm Air Fokker 100 4 19.5 Fokker 50 4 20.5 A300 2 22.5 3 18.0 A320 3 17.0 RJ Avroliner 4 14.0 Safat Air An-26 2 28.0 Saha Air B707 3 37.0 Sahand Air MD-80 2 20.5 Taban Air MD-80 4 16.0 1 16.0 Tu-154 1 16.0 Taftan Air Fokker 50 1 19.0 Yas Air An-74 1 16.0 Zagros Air A320 1 21.0 MD-80 9 24.2 TOTAL 189 21.6 76 23.7 (Compiled by Tim Hepher)