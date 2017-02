TOKYO, Oct 1 Following are Japan's copper, zinc and lead output plans for October-March, the second half of the current financial year. Makers H2 H1 H2 H1 Yr/Yr 2012/13 2012/13 2011/12 2011/12 COPPER T T T T % Pan Pacific n.a. 278,000 238,500 265,400 n.a. Sumitomo 218,000 218,000 199,000 155,000 9.5% Mitsubishi 149,034 166,548 166,962 134,466 -10.7% Dowa n.a 58,393 53,166 22,094 n.a. Furukawa 45,575 45,683 45,317 31,579 1% Nittetsu n.a 21,856 21,856 21,855 n.a. TOTAL n.a. 788,480 724,801 630,394 n.a. ZINC T T T T n.a. Mitsui Mining n.a. 111,200 116,900 92,000 n.a. Dowa n.a. 76,404 90,003 63,106 n.a. Toho Zinc n.a. 42,502 63,900 42,240 n.a. Sumitomo 24,000 21,000 34,300 36,400 -30% Mitsubishi 5,280 4,716 5,184 3,894 1.9% TOTAL n.a. 255,822 310,287 237,640 n.a. LEAD T T T T n.a. Toho Zinc n.a. 47,700 41,900 50,672 n.a. Mitsui Mining n.a. 31,400 32,900 26,000 n.a. Sumitomo n.a. n.a. 11,300 9,900 n.a. Mitsubishi 14,400 14,400 15,150 14,196 -5% Dowa n.a. 5,818 6,319 5,719 n.a. TOTAL n.a. 99,318 107,569 106,487 n.a. (Reporting by Yuko Inoue)