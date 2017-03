Oct 16 The following is a list of gas-fired power generation units that Japan's regional electricity utilities plan to start commercially operating in the coming years. Company Unit MW Ops start Chubu Joetsu No.1-2 595 Jan-13 Tepco Kawasaki No.2-1 500 Feb-13 Okinawa Yoshinoura No.2 251 May-13 Chubu Joetsu No.2-1 595 Jul-13 Kansai Himeji Daini No.1 487 Aug-13 Kansai Himeji Daini No.2 487 Mar-14 Tepco Chiba No.3-1 500 Apr-14 Chugoku Tamashima No.1 350 Apr-14 Tepco Kashima No.7-1 416 May-14 Chubu Joetsu No.2-2 595 May-14 Tepco Chiba No.3-2 500 Jun-14 Tepco Kashima No.7-3 416 Jun-14 Tepco Chiba No.3-3 500 Jul-14 Tepco Kashima No.7-2 416 Jul-14 Kansai Himeji Daini No.3 487 Jul-14 Okinawa Yoshinoura multi gas turbine 35 Oct-14 Kansai Himeji Daini No.4 487 Nov-14 Kansai Himeji Daini No.5 487 Jun-15 Tohoku Hachinohe No.5 420 Jul-15 Kansai Himeji Daini No.6 487 Oct-15 Tepco Kawasaki No.2-2 710 Jul-16 Tohoku New Sendai No.3-1 490 Jul-16 Kyushu New Oita No.3-4 480 Jul-16 Shikoku Sakaide No.2 289 Aug-16 Tepco Kawasaki No.2-3 710 Jul-17 Tohoku New Sendai No.3-2 490 Jul-17 Chubu West Nagoya No.7 series 2,316 2017/2018 Hokkaido Ishikariwan Shinko No.1 569 Feb-19 Hokuriku Toyama Shinko No.1 425 2018/19 Hokkaido Ishikariwan Shinko No.2 569 Dec-21 Tohoku Joetsu No.1 series 1,440 2023/24 Tepco Goi No.1 series 2,130 2023/24 or after Kansai Wakayama No.1, No.2 series 3,700 2023/24 or after Okinawa Yoshinoura No.3 251 2023/24 or after Okinawa Yoshinoura No.4 251 2023/24 or after Hokkaido Ishikariwan Shinko No.3 569 Dec-28 Total 36 units 24,399 Source: Trade and Industry Ministry, regional utilities