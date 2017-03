Nov 29 The following is a list of gas-fired power generation units that Japan's regional electricity utilities plan to start commercially operating in the coming years. For a related story on Japan's soaring coal usage, click Company Unit MW Ops start Chubu Joetsu No.1-2 595 Jan-13 Tepco Kawasaki No.2-1 500 Feb-13 Okinawa Yoshinoura No.2 251 May-13 Chubu Joetsu No.2-1 595 Jul-13 Kansai Himeji Daini No.1 487 Aug-13 Kansai Himeji Daini No.2 487 Nov-13 Tepco Chiba No.3-1 500 Apr-14 Chugoku Tamashima No.1 350 Apr-14 Kansai Himeji Daini No.3 487 Apr-14 Tepco Kashima No.7-1 416 May-14 Chubu Joetsu No.2-2 595 May-14 Tepco Chiba No.3-2 500 Jun-14 Tepco Kashima No.7-3 416 Jun-14 Tepco Chiba No.3-3 500 Jul-14 Tepco Kashima No.7-2 416 Jul-14 Kansai Himeji Daini No.4 487 Sep-14 Kansai Himeji Daini No.5 487 Feb-15 Okinawa Yoshinoura multi gas 35 Mar-15 Kansai Himeji Daini No.6 487 Jun-15 Tohoku Hachinohe No.5 420 Jul-15 Tepco Kawasaki No.2-2 710 Jul-16 Tohoku New Sendai No.3-1 490 Jul-16 Kyushu New Oita No.3-4 480 Jul-16 Shikoku Sakaide No.2 289 Aug-16 Tepco Kawasaki No.2-3 710 Jul-17 Tohoku New Sendai No.3-2 490 Jul-17 Hokkaido Ishikariwan Shinko No.1 569 Feb-19 Hokkaido Ishikariwan Shinko No.2 569 Dec-21 Hokkaido Ishikariwan Shinko No.3 569 Dec-28 Chubu West Nagoya No.7 series 2,316 2017/2018 Hokuriku Toyama Shinko No.1 425 2018/19 Tohoku Joetsu No.1 series 1,440 2023/24 Tepco Goi No.1 series 2,130 2023/24 or after Kansai Wakayama No.1, No.2 series 3,700 2023/24 or after Okinawa Yoshinoura No.3 251 2023/24 or after Okinawa Yoshinoura No.4 251 2023/24 or after Total 36 units 24,399 Source: Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo Electric Power Co, Chubu Electric Power Co, Kyushu Electric Power Co, Tohoku Electric Power Co, Okinawa Electric Power Co, Kansai Electric Power Co, Hokuriku Electric Power Co, Hokkaido Electric Power Co, Shikoku Electric Power Co, Chugoku Electric Power Co.