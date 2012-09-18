LONDON, Sept 18 JD Sports Fashion PLC :
* CORRECTED-JD SPORTS FASHION PLC - H1 PROFIT BEFORE TAX
AND EXCEPTIONAL
ITEMS 2.879 MLN STG VS 16.036 MLN STG
* CORRECTED-JD SPORTS FASHION PLC - REVENUE 555.988 MLN
STG VS 439.768
MLN STG
* JD SPORTS FASHION - INITIAL LOSS OF £10 MLN IN BLACKS
BUSINESS FROM CRITICAL LACK OF STOCK AND UNSUSTAINABLE COST BASE
* JD SPORTS FASHION - LIKE FOR LIKE SALES FOR THE 26
WEEK PERIOD IN UK AND IRELAND COMBINED CORE RETAIL SEGMENTS UP
1.1 PCT
* JD SPORTS FASHION PLC - WELL POSITIONED TO DELIVER
RESULTS THAT ARE WITHIN THE RANGE OF CURRENT EXPECTATIONS