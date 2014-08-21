МОСКВА, 21 авг (Рейтер) - Прибыль крупнейшего в Казахстане производителя меди корпорации Казахмыс снизилась, но оказалась выше ожиданий компании, в первой половине 2014 года на фоне мер контроля за расходами и защиты доходности от воздействия низких цен на этот металл.

Как и другие производители меди, Казахмыс пытается принять контрмеры в отношении растущих производственных расходов и падения сортности металла, что вкупе с низкими ценами сдержало прибыль.

Чтобы добиться этого, казахстанская корпорация произвела меньше меди в первой половине текущего года, уменьшила производство в высокозатратных областях, чтобы удержать прибыльность и сберечь финансовые ресурсы.

Казахмыс также ранее сообщила о разделении компании ради улучшения ее деятельности, трансформации некоторых ее старых и дорогих активов в частные компании, владельцами которых станут два крупнейших акционера Казахмыса.

Валовый объем доходов, или прибыль до выплаты процентов на капитал, налогов и амортизации (EBITDA), снизилась в первой половине 2014 года до $324 миллионов с $714 миллионов год назад, что превысило ожидания компании, составлявшие $282 миллиона.

Убытки до уплаты налогов оцениваются в $118 миллионов по сравнению с $244 миллионами годом ранее.

Обрушение цен на медь на 8 процентов за отчетный период и несколько более низкие объемы производства сказались на чистой прибыли компании, однако не столь тяжело, как ожидали аналитики.

"Результаты выше ожиданий, несмотря на падение цен на медь и более низкие объемы продаж, что стало результатом мер по оптимизации, которые мы предприняли со второй половины 2013 года, и, как мы видим, польза от девальвации заметна", - сообщил в ходе телефонной конференции с журналистам ведущий финансист Казахмыса Эндрю Саутэм.

Казахмысу принесло пользу решение Астаны девальвировать тенге ранее в этом году, поскольку около 60 процентов расходов корпорации ведутся в тенге, но продукция реализуется за доллары.

Компания сейчас фокусируется на завершении объявленного разделения. Как планируется, она станет на начальном этапе меньше, но при этом производителем с меньшими расходами с мощностью 80.000-85.000 тонн катодной меди по сравнению с произведенными за весь прошлый год 294.000 тонн металла.

Затем корпорация ставит цель повысить объемы производства на 32 процента к 2018 году по сравнению с 2013-м, доведя их до 350.000 тонн катодной меди, благодаря запуску новых проектов - Бозшакол и Актогай.

Акционеры проголосовали за принятие плана реструктуризации на прошлой неделе, и завершение процедуры разделения корпорации ожидается до конца 2014 года. (Сильвия Антониоли, перевёл Роман Кожевников)