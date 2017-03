(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SINGAPORE, August 20 (Fitch) Ini adalah koreksi dari rilis yang diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2013. Peringkat Insurer Financial Strength (IFS) Nasional PT Tugu Pratama Indonesia pada judul seharusnya di 'AA-(idn)' dan bukan 'AA(idn)'. Fitch Ratings telah menegaskan peringkat Insurer Financial Strength (IFS) Nasional PT Tugu Pratama Indonesia di 'AA-(idn)'. Prospek adalah Stabil. Faktor-faktor Penggerak Peringkat Peringkat tersebut mencerminkan posisi Tugu Pratama yang signifikan dalam industri asuransi umum di Indonesia dan dukungan modal, jika diperlukan, dari perusahaan minyak dan gas milik pemerintah, PT Pertamina (BBB-/Stable), sebagai pemegang saham dengan kepemilikan 65%. Peringkat juga mempertimbangkan kinerja operasional Tugu Pratama yang sehat dan kapitalisasi yang kuat. Kinerja operasional Tugu Pratama tetap sehat dengan pre-tax return on assets dan return on adjusted equity yang masing-masing mencapai 3,7% dan 10,5% pada akhir 2012. Kapitalisasi berbasis risiko (RBC) tetap tinggi sebesar 350% pada akhir tahun 2012 (2011: 322,9%). Rasio RBC tetap di atas 300% pada akhir Juni 2013. Tugu Pratama sepenuhnya dibiayai oleh ekuitas, tanpa emisi pinjaman. Ekuitas mewakili 31,4% dari total aset pada akhir 2012. Portofolio bisnis Tugu Pratama terus ditantang oleh tekanan untuk meningkatkan diversifikasi demi mengurangi volatilitas underwriting, mengingat eksposur (2012: 50% dari premi bruto) pada sektor minyak dan energi. Pada akhir 2012, combined ratio yang berdasarkan pada kuangan konsolidasi mencapai 90,7%. Prospek Stabil mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa Tugu Pratama akan terus mempertahankan penyangga modal yang cukup relatif terhadap portofolio operasionalnya. Sensitivitas Peringkat Kunci pemicu untuk kenaikan peringkat termasuk keberhasilan pengelolaan biaya operasional dan diversifikasi risiko dari bisnis energi yang diterjemahkan ke dalam kinerja underwriting yang lebih stabil dengan combined ratio lebih rendah dari 100% secara konsisten. Kunci pemicu penurunan peringkat melemahnya modal terhadap profil bisnisnya, dengan rasio RBC konsisten di bawah 250%, yang menganggu profil operasional atau kemampuan untuk mendukung risiko underwriting. Peringkat juga bisa diturunkan dengan melemahnya manajemen risiko dan kenaikan tajam pada risiko underwriting pasca-reasuransi relatif terhadap ekuitas. Kontak: Analis Utama Cheryl Evangeline Analyst +62 21 29026409 PT Fitch Ratings Indonesia Prudential Tower 20th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta, Indonesia 12910 Analis Kedua Wan Siew Wai Senior Director +65 6796 7217 Ketua Komite Jeffrey Liew Senior Director +852 2263 9939 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com. Catatan: Peringkat Nasional Fitch menggambarkan ukuran relatif atas kredibilitas entitas yang diperingkat di negara-negara yang memiliki peringkat sovereign relatif rendah dan ada kebutuhan untuk dilakukan pemeringkatan dimaksud. Peringkat terbaik di suatu negara adalah 'AAA' dan peringkat lainnya menggambarkan tingkat risiko relatif terhadap peringkat 'AAA'. Peringkat nasional dirancang untuk digunakan oleh sebagian besar investor lokal di pasar lokal dan diidentifikasi dengan menggunakan tambahan tanda sesuai dengan negara masing-masing. Sebagai contoh 'AAA(idn)' untuk Peringkat Nasional di Indonesia. Karenanya, peringkat ini tidak dapat dibandingkan secara internasional. Informasi tambahan tersedia di www.fitchratings.com. Peringkat tersebut diatas telah diminta, atau atas nama, emiten, dan oleh karena itu, Fitch telah memperoleh kompensasi atas pemeringkatan tersebut. Kriteria terkait "Insurance Rating Methodology", tertanggal 19 Agustus 2013 dan "National Ratings Criteria", tertanggal 19 January 2011, dapat dilihat di website Fitch di www.fitchratings.com. 