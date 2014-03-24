МОСКВА, 21 мар (Рейтер) - Французский строительный концерн Vinci может войти в консорциум во главе с госбанком ВТБ , претендующим на строительство моста через реку Лена в Якутии стоимостью почти $2 миллиарда, после того, как уже был отсеян, следует из материалов тендера.

Vinci, уже строящая в партнерстве скоростную автодорогу Москва – Санкт-Петербург, изначально подавала заявку на участие в новом инфраструктурном тендере в составе консорциума Консессок 22, который неверно оформил документы и не прошел квалификационный отбор.

После чего в тендере на одну из крупнейших современных инфраструктурных строек в России остались два претендента.

Это консорциум Транспортные концессии (Саха), ведомый ВТБ, и объединяющий также УСК Мост (блокпакет у Геннадия Тимченко), Бамстроймеханизацию, и институт Стройпроект. Второй претендент - консорциум Якутская мостостроительная компания, в который входит принадлежащий бизнесмену Зияду Манасиру подрядчик Газпрома Стройгазконсалтинг, омский Мостовик и China Civil Engineering Construction Corporation.

Вскрывший в пятницу конверты обоих претендентов организатор конкурса Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) сообщил, что в документах консорциума Транспортные концессии оказалось письмо поддержки от Vinci, что означает ее согласие на участие в проекте в случае победы этого претендента.

Власти РФ решили строить мост через Лену в апреле прошлого года, его стоимость оценивается в пересчете на весь срок строительства без учета обслуживания в 63,9 миллиарда рублей.

Мостовой переход длиной 21 километр должен появиться к 2020 году, победитель конкурса должен будет его содержать до 2027 года, за что получит еще максимум 16,03 миллиарда рублей (в ценах 2013 года).

Консорциум Транспортные концессии предложил построить мост за 38,94 миллиарда рублей при расходах по содержанию в 15,97 миллиарда.

Его соперник готов строить за 39,45 миллиарда рублей и обслуживать мост за 15,99 миллиарда рублей, объявил организатор.

Победитель будет назван 11 апреля.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев заявлял, что Генпрокуратура РФ проверит конкурс из-за поступающих жалоб на закрытость и непрозрачность. Если нарушения будут выявлены, тендер будет проведен заново, говорил он.

Глава Росавтодора Роман Старовойт сообщил в пятницу, что не получал никаких уведомлений, и конкурс проводится в прежнем режиме.

"Это, наверное, один из крупнейших проектов, которые сейчас реализуются вообще в Российской Федерации", - сказал он о проекте.

(Глеб Столяров. Редактор Дмитрий Антонов)