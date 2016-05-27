(Corrects IG YTD data)
By Anthony Rodriguez
NEW YORK, May 26 (IFR) - For the week ended May 25, Lipper
US Fund Flows reported the following:
- INVESTMENT-GRADE FUNDS NET INFLOW: US$872.9m
- IG YTD NET INFLOW: US$11.0bn
- HIGH YIELD FUNDS NET OUTFLOW: US$562.3m
- HY YTD NET INFLOW: US$6.5bn
- LOAN-PARTICIPATION FUNDS NET INFLOW: US$62.4m
- LPF YTD NET OUTFLOW: US$5.0bn
- EM DEBT FUNDS NET OUTFLOW: US$146.5m
- EM YTD NET OUTFLOW: US$99.6m
- EM HARD CURRENCY DEBT FUNDS NET OUTFLOW: US$98.8m
- EM HC YTD NET INFLOW: US$264.7m
- EM LOCAL CURRENCY DEBT FUNDS NET OUTFLOW: US$47.7m
- EM LC YTD NET OUTFLOW: US$364.3m
- EQUITY FUNDS NET OUTFLOW: US$4.8bn
- EQ YTD NET OUTFLOW: US$76.4bn
- MONEY MARKET FUNDS NET INFLOW: US$7.3bn
- MM YTD NET OUTFLOW: US$60.8bn
(Reporting by Anthony Rodriguez; Editing by Marc Carnegie)