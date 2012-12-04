UPDATE 1-Wal-Mart beats janitors' appeal on immigration, lockups
* Wal-Mart says expects contractors to comply with laws (Adds Wal-Mart comment, paragraph 12)
МОСКВА, 4 дек (Рейтер) - Sberbank CIB повысил рассчетную цену GDR Магнита до $42, ожидая сохранения высокой рентабельности ритейлера и увеличения выручки в 2013 году.
"Наше отношение к Магниту стало еще более оптимистичным. Мы ожидаем, что Магнит сохранит рентабельность EBITDA на уровне 10,4 процента, самый высокий показатель в секторе, в 2013 году, а рост трафика в сопоставимых магазинах может привести к увеличению выручки ритейлера на 32 процента", - пишут аналитики.
Новая расчетная цена предполагает 20-процентный потенциал роста от текущих котировок. Аналитики подтверждают рекомендацию покупки бумаг.
Несмотря на подъем котировок Магнита на 67 процентов с начала года, существенной переоценки мультипликаторов не произошло, по показателю EV/EBITDA на 2013 год акции обращаются с коэффициентом 9,5, говорится в аналитической заметке.
Финансовые результаты за четвертый квартал 2012 года и операционные итоги за первый квартал 2013 года могут стать, по мнению аналитиков, мощным катализатором для дальнейшего роста акций. (Злата Гарасюта)
* Wal-Mart says expects contractors to comply with laws (Adds Wal-Mart comment, paragraph 12)
ZURICH, Aug 9 Nestle expects pressure from the rising price of ingredients for its products such as chocolate bars, coffee and soup to ease, helping it meet its target for increasing sales despite tough markets.
* Handbag, shoe maker seen worth around $500 million-sources