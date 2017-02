PARIS, 10 janvier Les Bourses européennes ont accentué leurs gains mardi à mi-séance, avec un CAC 40 en hausse de plus de 2%, alors que Wall Street s'annonce en hausse de près de 1% en ouverture, après les déclarations d'un responsable de Fitch selon lequel la note "AAA" de la France ne devrait pas être abaissée en 2012.

Les marchés sont également soutenus par des perspectives jugées favorables tracées lundi par l'américain Alcoa. (voir et )

"Le marché profite de l'annonce de Fitch qui a indiqué que la note de la France ne serait pas abaissé d'ici fin 2012. Mais cette semaine reste celle de tous les dangers puisque Standard & Poor's a jusqu'au 15 janvier pour se prononcer sur la note de crédit de la France", commente Yves Marçais, vendeur actions en poste à Paris chez Global Equities.

ACTIONS - Vers 11h30 GMT, l'indice CAC 40 avance de 2,29%, après avoir perdu 3,6% au cours des quatre séances précédentes. Londres gagne 1,16%, Francfort 2,39% et Milan 3%. L'indice paneuropéen EuroStoxx 50 progresse de 2,37%.

Les valeurs cycliques et financières mènent la hausse en Europe, avec un gain de plus de 4% de l'indice automobile et de plus de 3% des assureurs et de la chimie.

Seules les valeurs technologiques (-0,34%) et de la santé (-0,18%) affichent un recul. Software chute de plus de 20% après que le groupe allemand a affiché des résultats inférieurs à ses propres prévisions.

Philips perd 4,4%, le géant électronique néerlandais ayant lancé un avertissement sur ses résultats du quatrième trimestre. Siemens (-1,3%) a averti qu'il aurait plus de mal à atteindre ses objectifs annuels, les turbulences de l'économie mondiale rendant les sociétés plus prudentes dans leurs grandes investissements.

En revanche, TomTom, le spécialiste néerlandais de la géolocalisation, fait un bond de plus de 5% après avoir conclu un accord avec Samsung Electronics.

A Paris, Bouygues (-1,7%) et Vivendi (SFR) (-0,55%) signent les deux seules baisses du CAC 40, affectées par l'offre agressive de téléphonie mobile lancée par ILIAD , qui gagne 2,2% pour sa part.

CHANGES - L'euro se reprend, autour de 1,2790 dollar, après avoir touché dans la nuit un nouveau plus bas de 16 mois à 1,2666 vis-à-vis du billet vert. Mais la monnaie unique devrait rester sous pression avant les émissions italienne et espagnole programmées en fin de semaine.

OBLIGATIONS - Les cours des Bunds allemands sont en recul avec le rebond des actions et après les annonces de Fitch. De plus, les investisseurs font de la place dans leurs portefeuilles pour les émissions programmées dans la matinée de l'Autriche et des Pays-Bas, deux des six pays de la zone euro classés "AAA". Le rendement du Bund monte à près de 1,89% contre 1,85% lundi soir.

PETROLE - Le Brent se traite au-dessus des 113 dollars le baril, dopé par les tensions sur le programme nucléaire iranien et les perturbations sociales au Nigeria, qui prennent le pas sur les inquiétudes liées à la crise de la dette en zone euro. et WALL STREET Les futures sur indices à 11:35 GMT Indices Dernier Var. points Var. % Dow Jones 12442,00 +105,00 +0,85% S&P-500 1287,90 +12,30 +0,96% Nasdaq-100 2369,25 +22,50 +0,96% Les indicateurs américains du jour GMT INDICATEUR PERIODE CONSENSUS PRECEDENT US 15h00 Stocks des grossistes novembre +0,5% +1,6%

Ventes des grossistes +0,7% +0,9% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Dow Jones 12392,69 +32,77 +0,27% +1,43% S&P-500 1280,70 +2,89 +0,23% +1,84% Nasdaq 2676,56 +2,34 +0,09% +2,74% Nasdaq 100 2350,65 -5,52 -0,23% +3,20% MARCHES EUROPEENS Les indices à 11:35 GMT Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1024,08 +15,39 +1,53% +2,27% Eurostoxx 50 2342,33 +55,88 +2,44% +1,11% CAC 40 3201,56 +73,87 +2,36% +1,32% Dax 30 6168,37 +151,14 +2,51% +4,58% FTSE 5676,88 +64,62 +1,15% +1,88% SMI 6035,54 +48,00 +0,80% +1,67% Les valeurs à suivre à Paris : CHANGES

Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,2790 1,2769 +0,16% -1,20% Dlr/Yen 76,87 76,85 +0,03% -0,09% Euro/Yen 98,31 98,13 +0,18% -1,26% Dlr/CHF 0,9480 0,9492 -0,13% +1,11% Euro/CHF 1,2128 1,2119 +0,07% -0,13% Stg/Dlr 1,5459 1,5460 -0,01% -0,49% TAUX

US Treasuries Bund JGB

Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation 10 ans 1,9911 +0,0350 1,8870 +0,0260 0,9890 +0,0100 2 ans 0,2523 +0,0040 0,1820 +0,0360 0,1320 +0,0010 Taux à trois mois européen : -0,0040 à -0,0820 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 102,98 101,31 +1,67 +1,65% +12,67% Brent 113,40 112,45 +0,95 +0,84% +19,89% (Juliette Rouillon, avec Alexandre Boksenbaum-Granier)