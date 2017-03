SHANGHAI, Aug 12 Rampant speculation in new listings has returned to plague Chinese stocks, highlighting the difficulties that regulators face in driving speculators out of the IPO market. The following is a list of new listings on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges since June and how they have performed. For a related column, please click on Company Ric Listing IPO price Lowest price Highest price Change up date (yuan) (yuan) (yuan) to Monday (%) FEITIAN TECHNOLOGIES 6/26/2014 33.13 39.76 145.50 339.18 CO LTD WUXI XUELANG 6/26/2014 14.73 17.68 59.45 303.60 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO LTD SHANGHAI LIANMING 6/30/2014 9.93 11.92 37.07 273.31 MACHINERY CO LTD ZHEJIANG SHAPUAISI 7/2/2014 21.85 26.22 79.90 265.68 PHARMACEUTICAL CO LTD HUBEI FORBON 7/2/2014 20.48 24.58 69.55 239.60 TECHNOLOGY CO LTD YUNNAN HONGXIANG 7/2/2014 12.20 14.64 41.43 239.59 YIXINTANG PHARMACEUTICAL CO LTD SHANDONG LONGDA MEAT 6/26/2014 9.79 11.75 31.00 216.65 FOODSTUFF CO LTD SUZHOU TA AND A 7/31/2014 8.47 10.16 21.62 155.25 ULTRA CLEAN TECHNOLOGY CO LTD GUANGDONG TAICHENG 7/31/2014 14.00 18.21 35.72 155.14 PHARMACEUTICAL CO LTD SINOMA ENERGY 7/31/2014 3.46 4.15 8.82 154.91 CONSERVATION LTD KANGYUE TECHNOLOGY 8/1/2014 9.84 11.81 22.84 132.11 CO LTD BEIJING SANLIAN HOPE 8/1/2014 30.66 36.79 71.12 131.96 SHIN-GOSEN TECHNICAL SERVICE CO LTD SHENZHEN ABSEN 8/1/2014 18.43 22.12 42.74 131.90 OPTOELECTRONIC CO LTD NANJING KANGNI 8/1/2014 6.89 8.27 15.97 131.79 MECHANICAL AND ELECTRICAL CO LTD GUANGDONG ELLINGTON 7/1/2014 15.31 18.37 33.00 115.55 ELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD CHONGQING CHUANYI 8/5/2014 6.72 8.06 12.89 91.82 AUTOMATION CO LTD ANHUI GUOZHEN 7/31/2014 12.14 15.76 23.27 91.68 ENVIRONMENT PROTECTION TECHNOLOGY JOINT STOCK CO LTD JIANGSU KING'S LUCK 7/3/2014 16.93 20.32 32.45 91.67 BREWERY JOINT-STOCK CO LTD ($1=6.15 Chinese yuan) (Reporting By Shanghai Newsroom; Editing by Jacqueline Wong)