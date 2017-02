Sept 25 The following are lists of upcoming high-grade and high-yield corporate bond offerings in the United States. The information was gathered from Thomson Reuters U.S. new issues team, and other market sources: *Denotes 144a private placement debt offering. HIGH-GRADE BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 9/24/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED Agrium $500 mln 10-yr Baa2/BBB/NA BAML/RBC/SCOT 9/24 *BBVA $500 mln 10-yr A3/NR/BBB BBVA/BAML/GS 9/24 CIBC $1.0 bln 3-yr Aa2/A+/AA- CIBC/CITI/UBS/WFS 9/24 Commonwealth Ed $350 mln 30-yr A3/A-/NA CITI/MUS/WFS 9/24 *Credit Agricole $1.0 bln 5-yr A2/A/NA CA/DB/JPM/MS 9/24 *Hyundai Cap Amer $500 mln 3-yr Baa2/BBB+/NA CITI/JPM/MS 9/24 *Hyundai Cap Amer $500 mln 5-yr Baa2/BBB+/NA CITI/JPM/MS 9/24 Newcrest Finance $750 mln 10-yr Baa2/BBB+/NA BARC/GS 9/24 Newcrest Finance $250 mln 30-yr Baa2/BBB+/NA BARC/GS 9/24 *Penske Truck $1.0 bln 3.5-yr Baa3/BBB-/NA BAML/JPM/WFS 9/24 *Penske Truck $500 mln 5.5-yr Baa3/BBB-/NA BAML/JPM/WFS 9/24 *Swedbank $1.0 bln 5-yr A2/A-/NA BAML/BNP/CITI/JPM 9/24 UPS $375 mln 5-yr Aa3/A+/NA BAML/MS/UBS 9/24 UPS $1.0 bln 10-yr Aa3/A+/NA BAML/MS/UBS 9/24 UPS $375 mln 30-yr Aa3/A+/NA BAML/MS/UBS 9/24 *Westfield Hldgs $500 mln 10-yr A2/A-/NA BAML/CITI/DB/JPM 9/24 -------------------------------------------------------------------------------- SPLIT-RATED BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 9/24/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED -------------------------------------------------------------------------------- HIGH-YIELD BOND SALES EXPECTED FOR WEEK OF 9/24/2012 COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *CDRT Holding $450 mln 5-yr Caa1/B-/NA BAML/MS/BARC/DB 9/24 *Gray TV $300 mln 8-yr Caa2/CCC+/NA BAML/WFS 9/24 *Ply Gem Indust $160 mln 5-yr Caa3/CCC/NA UBS/JPM 9/24 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-GRADE SALES Aflac $450 mln perpetual Baa1/BBB/NA GS/JPM/MS/WFS/ 9/20 *Anglo-Amer. Cap $750 mln 5-yr Baa1/BBB+/NA BARC/GS/UBS 9/20 *Anglo-Amer. Cap $600 mln 10-yr Baa1/BBB+/NA BARC/GS/UBS 9/20 Ares Capital Corp $175 mln perpetual NR/BBB/BBB BAML/MS/UBS/WFS 9/20 Argo Group $125 mln 30-yr NA/BBB-/NA BAML/WFS 9/18 *Banco Int'l Peru $250 mln 8-yr Baa3/BBB-/NA BAML/JPM 9/20 Bangkok Bank $400 mln 6-yr A3/BBB+/BBB+ MS 9/18 Bangkok Bank $400 mln 6-yr A3/BBB+/BBB+ MS 9/18 *BNG $2.25 bln 5-yr Aaa/AAA/NA CS/HSBC/JPM 9/20 Church & Dwight $400 mln 10-yr Baa2/BBB/NA BAML/DB 9/19 *DevBank of Japan $800 mln 10-yr Aa3/AA-/NA BAML/BARC/JPM 9/18 Digital Realty $300 mln 10-yr Baa2/BBB/NA CITI/CS/MS/GS/JPM 9/19 Duke Carolinas $650 mln 30-yr A1/A/A+ BARC/RBS/SC/UBS 9/18 Fiserv $700 mln 10-yr Baa2/BBB-/NA BAML/WFS 9/18 FMC Technologies $300 mln 5-yr Baa2/BBB/NA JPM/WFS 9/18 FMC Technologies $500 mln 10-yr Baa2/BBB/NA JPM/WFS 9/18 Franklin Resoure $300 mln 5-yr A1/AA-/NA BAML/MS 9/19 Franklin Resoure $300 mln 10-yr A1/AA-/NA BAML/MS 9/19 Group Aval $1.0 bln 10-yr Baa3/BBB-/NA GS/JPM 9/19 Harley-Davidson $600 mln 3-yr Baa1/BBB+/A- CITI/RBS/UBS 9/18 ING Bank $2.0 bln 3-yr A2/A+/A+ CITI/ING/JPM/MS 9/18 Ingredion $300 mln 5-yr Baa2/BBB/BBB BAML/CITI/JPM 9/17 JPMorgan $3.0 bln 10-yr A2/A+/NA JPM 9/19 Kohl's $300 mln 10-yr Baa1/BBB+/BBB+ GS/UBS 9/18 Korea Finance $300 mln 5-yr Aa3/A+/AA- CITI/CS/UBS 9/17 NextEra Energy $500 mln 2.75-yr Baa1/BBB+/A BARC/CA/DB/UBS 9/18 *Nordea Bank $1 bln 10-yr Aa3/AA-/AA- BAML/CITI/GS/JPM 9/17 Novartis Capital $1.5 bln 10-yr Aa2/AA-/NA JPM/MS 9/18 Novartis Capital $500 mln 30-yr Aa2/AA-/NA JPM/MS 9/18 *PKO Finance AB $1.0 bln 10-yr A2/A-/NA JPM/GS 9/19 Santander Hld USA $500 mln 3-yr Baa2/BBB+/BBB JPM/SANT/USB 9/19 *Schneider Elec. $800 mln 5-yr A3/A-/NA BARC/BNP/JPM/RBS 9/20 Sempra Energy $400 mln 10-yr Baa1/BBB+/BBB+ GS/RBC/UBS 9/19 SoCal Gas $350 mln 30-yr Aa3/A+/AA- BNP/MS/USB/WILL 9/18 System Energy $250 mln 10.5-yr Baa1/BBB+/NA BARC/KEY/RBS/SC 9/20 Tampa Electric $250 mln 10-yr A3/BBB+/A- CITI/JPM/MS 9/19 Torchmark $300 mln 10-yr Baa1/A/BBB+ BAML/USB/WFS 9/17 Torchmark $125 mln 40-yr Baa2/BBB+/NA USB 9/17 Total Capital $500 mln 3-yr Aa1/AA-/NA BAML/GS/HSBC 9/18 Total Capital $1.5 bln 10-yr Aa1/AA-/NA BAML/GS/HSBC 9/18 Vodafone $1.0 bln 5-yr A3/A-/A- BARC/GS/MS/MUS 9/19 Vodafone $1.0 bln 10-yr A3/A-/A- BARC/GS/MS/MUS 9/19 ------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS SPLIT-RATED BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Ford Mtr Credit $1.0 bln 10-yr Baa3/BB+/BBB- BNP/CITI/DB/MS 9/20 -------------------------------------------------------------------------------- PREVIOUS HIGH-YIELD BOND SALES COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS PRICED *Alfa Bank $750 mln 7-yr Ba2/B+/BB+ CS/UBS/ALFA 9/19 *CNO Financial $275 mln 8-yr Ba3/B+/NA GS/JPM 9/20 *Colombia Tel. $750 mln 10-yr NR/BB/BB CS/HSBC/JPM 9/20 Hovananian Entp $557 mln 8-yr B3/CCC+/NA CS/CITI/JPM 9/19 Hovananian Entp $220 mln 8-yr B3/CCC+/NA CS/CITI/JPM 9/19 *Intelsat SA $640 mln 10-yr Caa2/CCC+/NA MS/CS/BARC/BAML/GS/JPM/DB 9/19 Michael Stores $299 mln 6-yr Caa1/CCC+/NA DB/BAML/BARC/CS/GS/JPM/MS/WF 9/20 *Par Pharma $490 mln 8-yr Caa1/B-/NA GS/BAML/DB/CITI/RBD/BMO 9/18 *Rockwood Spec. $1.25 bln 8-yr Ba2/BB/NA DB/CITI/MS/UBS 9/20 Ryland Group $250 mln 10-yr B1/BB-/NA JPM/CITI 9/18 Texas Cap Bancorp $100 mln 30-yr Ba1/BB+/NA DB/USB/MACQ 9/18 Sabre Holdings $400 mln 7-yr B1/B/NA GS/MS/DB/BAML/NATX/MIZ 9/20 *SBA Commun. $500 mln 7-yr B2/B-/NA JPM/BARC/CITI/DB/RBS/TD/WFS 9/20 *Sotheby's $300 mln 10-yr Ba3/BB/NA GS/JPM 9/21 *Valeant Pharm. $500 mln 8-yr NA/NA/NA JPM/GS/RBC 9/20 *Valeant Pharm. $1.75 bln 8-yr NA/NA/NA JPM/GS/RBC 9/20 -------------------------------------------------------------------------------- DEALS RECENTLY POSTPONED COMPANY AMT MAT/DEBT RTGS MGRS DATE POSTPONED ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ MANAGERS: SYNDICATE DESK NUMBERS: HIGH-YIELD HIGH-GRADE BARC Barclays Capital 212-412-3889 212-412-2663 BNP BNP Paribas 212-841-3435 CITI Citigroup Global Markets 212-723-6020 212-723-6121 CS Credit Suisse 212-325-3325 DB Deutsche Bank 212-250-8314 212-250-6801 GS Goldman Sachs & Co 212-357-0347 212-902-5954 HSBC HSBC Securities 212-525-4102 212-525-4102 JPM J.P. Morgan Chase & Co 212-834-4533 MIZ Mizuho Securities 212-205-7543 212-205-7543 MS Morgan Stanley 212-761-2031 212-761-2000 NOM Nomura 212-667-1476 212-667-1476 RBC RBC Capital Markets 212-618-2205 212-858-7232 RBS RBS 203-897-6981 203-897-6553 SUN Suntrust 404-926-5604 UBS UBS Investment Bank 203-719-1088